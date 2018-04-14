「辣妹」維多利亞證實 將與貝克漢出席哈利梅根婚禮

2018年04月14日 16:41 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，前辣妹合唱團（Spice Girls）成員、目前轉型時尚設計師的維多利亞（Victoria Beckham），日前在電視脫口秀專訪時證實，她與夫婿足球金童貝克漢（David Beckham）都收到正式邀請，將出席下個月（5/19）在溫莎堡（Windsor Castle）舉辦的哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）的盛大婚禮。

不過外界更好奇的一點，是傳聞梅根的婚紗疑由維多利亞親手設計。對此傳聞，維多利亞本人在《深夜秀》（The Late Late Show）節目上澄清，「很可惜的是，設計師不是我！但我相信，梅根的婚紗絕對會讓大家驚豔！」

被譽為「金童玉女」的貝克漢（圖左）與維多利亞（圖右）夫婦。（達志影像/Shutterstock）

現年43歲的維多利亞，出生於英國哈洛（Harlow），娘家姓為「Adams」，身為家中長女的她，下面有一個弟弟和妹妹。26歲開始她的模特生涯，曾在四大時裝週走秀，多次登上歐洲多國版本的《Vogue》雜誌封面。1994年成為流行組合辣妹合唱團的成員，與艾瑪（Emma Bunton）、媚兒碧（Mel B）、媚兒喜（Mel C）4人橫掃當年英國歌壇，創下全球逾5500萬張銷售佳績、連續三年稱霸英國耶誕節單曲排行冠軍，更打平了披頭四（The Beatles）的紀錄。

英國王室哈利王子（圖左）和梅根（圖右）確定於5月大婚。（圖/英國肯辛頓宮）

維多利亞於1997年傳出，和當時英格蘭足球豪門曼聯隊球星大衛·貝克漢約會，成為媒體追逐焦點。而這對「金童玉女」拍拖2年後宣布結婚，結縭至今共育有3子1女。夫妻兩人可說是當代英國最具全球知名度的夫妻，也分別因為在專業領域的傑出貢獻，獲得英國王室贈與大英帝國官佐勳章（OBE）。

Alexi is a well-known portrait photographer, and photographed Prince Harry and Ms. Markle last year at Frogmore House, Windsor, to mark the news of their engagement. pic.twitter.com/p42g8QRjmY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018年4月13日

事實上，與先前威廉王子（Prince William）和凱特（Kate Middleton）婚禮不同，哈利和梅根選擇相對低調路線，除了當地民眾和部份名人老友外，包含英國首相梅伊（Theresa May）、美國總統川普（Donald Trump）和前總統歐巴馬與蜜雪兒夫婦（Barack and Michelle Obama），小倆口都選擇不邀請出席婚禮。

(中時電子報)