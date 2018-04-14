高雄旅展下周登場 火辣甜心快閃宣傳

2018年04月14日 16:35 中時 柯宗緯

高雄旅展今快閃，請show girl發放免費入場券。（柯宗緯攝）

2018高雄市旅行公會國際旅展20日將於高雄展覽館登場，今（14）日主辦單位先在高雄巨蛋廣場舉辦快閃活動，搶搭世足熱潮，找來3名火辣show girl打扮族群甜心，持旅展優惠手舉牌及發放免費旅展入場券，吸引民眾目光。旅行公會說，此次祭出多項優惠，旅展可望創下30萬人次。

今天下午3名ShowGirl身穿去年得名國家球衣，拿著旅展優惠手舉牌及足球道具，勁歌熱舞快閃行銷高雄國際旅展，並沿街分送旅展免費入場券，歡迎民眾到旅展搶購超殺飯店餐券、住宿券及優惠旅遊行程。

高市旅行公會理事長吳盈良表示，旅展20日至23日在高雄展覽館盛大登場，多達700格攤位參展，特別規畫各項好禮大放送，像出國萬元有找、機票瘋狂下殺，還有五星級餐券優惠、飯店住宿、國內外熱門行程的聯合促銷等，另外還有消費滿額，就有機會抽中RIMOWA 29吋的行李箱，買越多、中獎機率越大。

除了攤位外，舞台區也有許多精采的表演，比如來自日本的熊本熊、日光江戶村忍者秀、韓國的功夫劇JUMP秀等…各種超級的大秀都將在2018高雄國際旅展演出，敬請把握機會。

旅展期間推出很多優惠價格及方案相關訊息，歡迎民眾上2018高雄市旅行公會國際旅展官網http://www.ktf.org.tw/活動訊息查閱。

(中時)