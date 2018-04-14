等到5歲就來不及！ 醫：早產兒務必每年檢查

寶弟出生時僅742公克，在定期追蹤和治療下，現已平安長到6歲，基本跑跳、視力都沒問題，今回馬偕兒童醫院玩。（倪浩倫攝）

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因為在母體內待不夠久，早產兒常面臨發展遲緩的情形。現階段，早產兒會在2歲和5歲時接受發展評估，但統計顯示，遭評估為發展遲緩的5歲童中，高達4成在2歲時的評估是顯示正常。醫師提醒，協調性、專注、視力等3項，2歲時很難看出有異狀，當時就算評估為正常，往後仍應每年追蹤，避免錯失黃金治療期。

馬偕兒童醫院今舉辦「早產兒回娘家」活動，邀請近百個早產兒家庭回醫院玩遊戲、看表演，同時檢查孩童的發展情形。馬偕兒童醫院兒童神經科資深主治醫師陳慧如說，愈早離開母體的早產兒，發展遲緩的風險愈高，包括視力、聽力、語言認知、肢體協調等，若能早期接受治療與復健，改善程度愈佳大，若等到6歲才接受治療就「太晚了」。

早產兒會在2歲和5歲時，接受發展評估，但統計顯示，遭評估為發展遲緩的5歲童中，高達4成，在2歲時的評估是顯示「正常」；不少家長看到孩子2歲時、遭評估為發展正常，後續便會失去警覺，一路等到5歲才再次帶往評估。

陳慧如提醒，包括協調性、專注力、視力等3大項，都不容易在2歲時就發現有異，但若真的出問題，卻拖到5歲才介入，將錯過黃金治療期；她舉例，孩子3~4歲間，孩子必須有連續10~15分鐘的專注力，此外，若有走路容易跌倒、跑步不協調、做事慢吞吞等情形，都可能是發展遲緩的徵兆。

現年6歲的寶弟，出生時僅742公克，聽力、視力都有狀況，也被評估為發展遲緩，為了讓他追上同年齡孩子，王媽媽很積極帶他回診、追蹤與復健，6年來從未間斷；目前視力的弱視已從0.3矯正為0.9，基本的跑跳也無問題，甚至還開始學直排輪，由於即將上小學，也在醫師的建議下配戴助聽器，避免影響發音的學習。

陳慧如補充，「動作」的發展遲緩，有分大動作和小動作，大動作包括跑跳、騎腳踏車等，小動作則以手指頭動作為主，包括拿筆、寫字等，若發展遲緩，將會影響學習；她補充，父母可以參考政府公布在網路上「兒童發展檢核表」，若發現孩子發展不如預期，務必及早接受檢查與治療。

(中時)

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