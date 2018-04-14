深澳電廠爭議 謝立功批林右昌：把問題推給新北市

2018年04月14日 17:14 中時 李其樺

國民黨基隆市長參選人謝立功、國民黨市黨部今（14）日下午在基隆城隍廟前擺攤，發起反對深澳電廠連署活動，要在基隆市爭取10萬人連署。（李其樺攝）

對於今天上午基隆市長林右昌提到「如果新北市長朱立倫和謝立功支持燃氣發電的話，會害死基隆人」言論，謝立功反酸林「不要把所有的問題都推到新北市」，下戰帖要與林公開辯論。（李其樺攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功、國民黨市黨部今（14）日下午在基隆城隍廟前擺攤，發起反對深澳電廠連署活動，要在基隆市爭取10萬人連署；對於今天上午基隆市長林右昌提到「如果新北市長朱立倫和謝立功支持燃氣發電的話，會害死基隆人」言論，謝立功反酸林「不要把所有的問題都推到新北市」，下戰帖要與林公開辯論。

謝立功說：「林右昌市長你是不是太累了？我什麼時候說過基隆要使用燃氣的發電廠？」強調他說過，燃氣的發電或許它的空汙程度比燃煤好一點，但是畢竟還是有汙染的存在；其次，燃氣是不是一定要走陸地經過基隆市，還是在海上設儲氣槽也沒有定案，可以做更科學的研究。

謝立功表示，台灣有許多綠能發展的潛能，舉凡地熱、波浪、潮汐、洋流及風力發電都是非常值得投資研究的項目，學者專家也已經展開研究測試，未來若選上市長將會與海洋大學密切合作，好好利用基隆的海洋能資源，讓基隆成為「綠能發電示範城市」。

謝立功呼籲林右昌不要迴避問題，「你如果要建，就直接說要建，不要把所有的問題都推到新北市」；因為一旦建了無論是燃煤或燃氣，不會只有新北市空氣受到影響，也包括基隆，他也向林右昌下公開辯論戰帖，請他拿出基隆市長的身分正式表態。

(中時)