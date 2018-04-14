木蘭聯賽開踢 衛冕者台中藍鯨5比1大勝花蓮

2018年04月14日 17:11 中時電子報 李弘斌 ／新北報導 ／新北報導

李綉琴在上半場補時階段攻入台中藍鯨的第3球，興奮的振臂歡呼。（李弘斌攝）

第5屆木蘭女足聯賽14日在輔大足球場開踢，由尋求衛冕的台中藍鯨對陣頭3屆冠軍花蓮女足，結果藍鯨國腳李綉琴上半場「梅開二度」，生力軍包欣玄也貢獻1進球1助攻，幫助藍鯨以5比1大勝，衛冕之路開出紅盤。

木蘭聯賽迄今只有過兩支冠軍隊，花蓮從首屆開始3連霸，台中藍鯨則在去年總冠軍戰擊敗台北PlayOne，也首度封后。有趣的是，這兩隊上季3循環對戰全部踢平，也讓藍鯨教頭呂桂花說：「雖然奪冠，但我們一直贏不了花蓮。」

藍鯨本季除了去年的冠軍班底，還加入包欣玄、蔡明容兩大強援，花蓮則補進生力軍楊雅涵、詹筆涵。開賽後雙方都有攻勢，第27分鐘藍鯨過頂長傳，李綉琴突圍而出單刀赴會，晃過花蓮門將洪琳後冷靜打入空門，先馳得點。

包欣玄在木蘭聯賽處女秀貢獻1進球1助攻。（李弘斌攝）

包欣玄（中）在木蘭聯賽處女秀就攻入進球，與送出助攻的劉千芸（右）擁抱慶祝。（李弘斌攝）

6分鐘後藍鯨劉千芸在中場拿球，轉身斜吊給左翼的包欣玄，包欣玄左腳勁射破網。上半場補時階段，藍鯨何宣宜右路吊中，李綉琴搶前點頭槌甩進遠柱，上半場藍鯨3球領先花蓮。

花蓮下半場努力反撲，第57分鐘吳詩萍接應右路吊中，頭槌破門扳回1城。但7分鐘後包欣玄左路下底硬是在底線前起球吊中，助攻右路包抄的何宣宜勁射破網，藍鯨重建3球領先，終場前再由隊長賴麗琴錦上添花，開幕戰4球大捷。

雖然首戰大勝，呂桂花仍低調表示第2季首次交手也贏花蓮4球，最後仍被花蓮抱走冠軍。「其實花蓮真的很強，幾次反擊都讓我們嚇一跳，真的好快！但後來她們跑不動了，才被我們拉開比分，我們的球員去國家隊之後提升了跑動能力，不過球季還很長，不敢大意。」呂桂花說。

(中時電子報)