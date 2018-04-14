打毒4天 桃警破獲5個隱身社區販毒集團

打毒4天，桃警破獲5個隱身社區販毒集團。(警方提供)

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打毒4天，桃警破獲5個隱身社區販毒集團。(警方提供)
打毒4天，桃警破獲5個隱身社區販毒集團。(警方提供)
打毒4天，桃警破獲5個隱身社區販毒集團。(警方提供)
打毒4天，桃警破獲5個隱身社區販毒集團。(警方提供)

新興混合式毒品常偽裝成糖果或點心零食，受危害者劇，且因加工容易，常隱身在社區大樓內，桃園市警局鎖定大樓，1連4天狂掃販毒集團，逮到18名藥頭，有的用酒名如威士忌、葡萄酒當代號，有的把毒品當虛擬寶物或網拍兜售，全數依毒品罪嫌送辦。

桃園市刑大和各分局10日起連續4天執行「安居緝毒」專案，查獲藏身於社區大樓18名販毒藥頭及42名共犯，破獲毒咖啡包分裝廠，查扣小惡魔毒品咖啡包約3公斤、愷他命66包約70公克、海洛因1.94公克、分裝袋、封口機、販毒現金139萬元及販毒工具等證物。

李姓藥頭藏身平鎮社區大樓設置混合性新興毒品咖啡包分裝場，拿人頭卡電話充當販毒專線，以「挪威力洋行」為名發送販毒簡訊，威士忌、白蘭地及葡萄酒全成了毒品代號，以吸引年輕人及女性客群，遭警方一舉破獲，逮到李男等18嫌。

楊姓藥頭則以行動電話或微信等通訊軟體，向買家發送「捌伍玖壹、虛擬寶物交易、月底抗漲、優質金幣2000T」訊息，以遊戲虛擬寶物掩飾毒品交易，被發現遭盯上後又變身為「蝦皮購物網」，仍遭查獲，13嫌都遭繩之以法。

警方還破獲以余男為首的小蜜蜂販毒集團，驚見集團光是智慧型手機就多達25隻，其中IPhone就有9支，運毒的汽車也有6台，還有高檔監視器主機和警方「諜對諜」，資金雄厚，仍逃不出法網，21嫌和所有犯罪工具全遭查扣。

局長黎文明說，隱身在一般的社區大樓內的販毒集團，影響社會治安甚鉅，將持續秉持向上溯源、向下斷根，打擊毒品犯罪，並將社區管理委員會、保全系統能量拉入為反毒夥伴，鼓勵反映毒品犯罪情資，更呼籲有心犯案之歹徒切勿心存僥倖。

(中時)

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