許聖梅自白：覺得她髒！痛揭母親外遇自殺

許聖梅節目談起母親外遇輕生，坦言近幾年才比較釋然。(取自YouTube)

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中時電子報

名嘴許聖梅出生於不溫暖的家庭，過去曾向媒體透露母親在她5歲時自殺，直到國中才發現媽媽外遇真相。她昨(14日)在《新聞挖挖哇》再次談起母親外遇輕生一事，坦言起初對媽媽不諒解，甚至覺得媽媽很髒，直到近幾年才真正釋然。

許聖梅因為母親早逝的關係，加上父親工作忙碌，造成她與妹妹彷彿流浪兒般，從小寄養不同鄰居家，她說一開始對媽媽外遇輕生一事相當不諒解，「因為她放縱了她自己的感情，造成了我的不幸。如果她是個好媽媽，她犧牲她自己，我是不是就不會到所有人家去流浪？」更坦白一度覺得母親很髒，甚至曾經害怕想說自己會不會不是爸爸親生的。

不過許聖梅在踏入婚姻為人母後，也慢慢對母親這件事感到釋然，「真的不能用髒這件事去形容我的母親，我認為我母親最後還是解決了自己生命，就表示她還沒有走過那個關卡。」

許聖梅認為母親最後選擇結束生命，是因為在尊重自己感情與面對孩子兩者間取不到平衡。不過她也透露因為母親的關係，對她心中造成創傷，非常害怕有人離開她，也沒有辦法離開任何人，而這也是她即便婚姻失和，也遲遲不離婚的原因。

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(中時電子報)

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