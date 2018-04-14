菲籍看護也加入詐欺當車手 嫌酬少暗槓13萬贓款

2018年04月14日 17:39 中時 林郁平

警方查扣到10萬元現金、郵局存摺及金融卡、匯款水單等贓證物。(林郁平翻攝)

46歲菲律賓籍女看護EVA被詐騙集團吸收，不僅提供人頭帳戶，還兼差當起車手提領、匯出贓款。北市信義警分局循線將EVA逮捕，發現她竟嫌酬勞太少，將13萬元贓款分別匯回家鄉及藏放在雇主家，全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。

信義分局為貫徹打擊詐欺大行動，持續清查轄內ATM提領熱點及緝捕車手，10日接獲通報忠孝東路五段銀行ATM遭車手提領贓款得手8萬3千元，遂立即組成專案小組調閱監視器，鎖定菲律賓籍女子EVA涉有重嫌。

警方調查，EVA已來台工作4年，在大安區擔任看護工，她落網後坦承，將自己的薪資帳戶給詐騙集團使用，並受在網路認識的外籍男子委託，自帳戶內提領出19萬3000元。

EVA利用帶雇主就醫時，隨機至各地領款，再依詐團指示，將6萬2000元匯至境外，但因為EVA事後僅得到400元的報酬，她竟把剩餘的贓款中的3萬1000元匯回家鄉，10萬元藏放於雇主家中。

警方將EVA拘捕到案後，由外事人員偕同菲律賓語通譯在場協助，依規定通知「馬尼拉經濟文化辦事處」，並查扣到10萬元現金、郵局存摺及金融卡、匯款水單等贓證物。

專案小組經擴大追查被害人身分，發現部分贓款來自於30歲李姓女子，發現李女遭「假交友徴婚」手法詐騙，歹徒佯稱自國外寄送現金與包裹給她，但需要支付關稅，要求李女匯款5萬9000元到指定的帳戶，隔天，又藉故要求李女再次匯款美金6800元，所幸李女警覺有異報警處理，才未繼續受害。

(中時)