影》罕見！1支高飛犧牲打竟變致勝清壘打

2018年04月14日 17:39 中時電子報 蔡銘仁

Ever seen a 3-run sac fly before?



You have now. pic.twitter.com/y3QIoFgeQM — Cut4 (@Cut4) 2018年4月14日

所謂「高飛犧牲打」，是防守員接到球後，跑者才能起跑，一般大多只能換回1分，但馬林魚今(14日)7比2擊敗海盜一役，竟在5下出現罕見1支高飛犧牲打，把壘上跑者全清光的情況，連馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)都直言，這是對方送上的大禮。

此役海盜在5上，靠捕手戴耶茲(Elias Diaz)2分炮超前；但到5下，海盜先發庫爾(Chad Kuhl)遇亂流，1出局後陷滿壘危機；此時，庫爾輪到卡斯楚(Starlin Castro)，讓他擊出右外野高飛犧牲打，掉1分被追平，已經無可避免。

「如果回傳球飛越轉接者，我想試著拚壘。」當下在一壘的羅哈斯(Miguel Rojas)帶著這想法，眼見右外野手波蘭柯(Gregory Polaco)把球傳回本壘，拔腿往二壘衝；前個半局建功的戴耶茲想阻止羅哈斯，接球後迅速把球傳往二壘，沒想到傳了個沒人接得到的大暴傳。

「當下我看跑者跑了，心想有機會抓到，」戴耶茲說，一出現暴傳當下，心裡只想著「噢，我的老天」。那球直接飛到中右外野間，由於中外野手馬泰(Starling Marte)到右外野補位，那個位置完全沒人，外野手撿到球時，壘上跑者已經全都回壘得分。

馬林魚靠卡斯楚的犧牲打，一舉灌進3分超前，並在該局後，第6和第7局發動兩波攻勢得3分，順利收下比賽勝利；這支犧牲打，沒想到竟變成致勝的一擊。儘管犯了大錯，戴耶茲表示，他還是不會不敢傳球，「我會犯錯，畢竟我也是人，我會繼續保持積極。」

(中時電子報)