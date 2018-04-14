影》罕見！1支高飛犧牲打竟變致勝清壘打

戴耶茲(右)5下想試圖阻止羅哈斯上二壘，卻傳了大暴傳。(美聯社)

友善列印
中時電子報

所謂「高飛犧牲打」，是防守員接到球後，跑者才能起跑，一般大多只能換回1分，但馬林魚今(14日)7比2擊敗海盜一役，竟在5下出現罕見1支高飛犧牲打，把壘上跑者全清光的情況，連馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)都直言，這是對方送上的大禮。

此役海盜在5上，靠捕手戴耶茲(Elias Diaz)2分炮超前；但到5下，海盜先發庫爾(Chad Kuhl)遇亂流，1出局後陷滿壘危機；此時，庫爾輪到卡斯楚(Starlin Castro)，讓他擊出右外野高飛犧牲打，掉1分被追平，已經無可避免。

「如果回傳球飛越轉接者，我想試著拚壘。」當下在一壘的羅哈斯(Miguel Rojas)帶著這想法，眼見右外野手波蘭柯(Gregory Polaco)把球傳回本壘，拔腿往二壘衝；前個半局建功的戴耶茲想阻止羅哈斯，接球後迅速把球傳往二壘，沒想到傳了個沒人接得到的大暴傳。

「當下我看跑者跑了，心想有機會抓到，」戴耶茲說，一出現暴傳當下，心裡只想著「噢，我的老天」。那球直接飛到中右外野間，由於中外野手馬泰(Starling Marte)到右外野補位，那個位置完全沒人，外野手撿到球時，壘上跑者已經全都回壘得分。

馬林魚靠卡斯楚的犧牲打，一舉灌進3分超前，並在該局後，第6和第7局發動兩波攻勢得3分，順利收下比賽勝利；這支犧牲打，沒想到竟變成致勝的一擊。儘管犯了大錯，戴耶茲表示，他還是不會不敢傳球，「我會犯錯，畢竟我也是人，我會繼續保持積極。」

(中時電子報)

木蘭聯賽開踢 衛冕者台中藍鯨5比… 追隨傳奇「金恩夫人」 威廉絲姊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。