超幸運新人 抽中免費赴日本駒根市參加純白婚禮

台日純白婚禮在日本駒根市甜蜜登場，新人擔任觀光大使，恰逢櫻花盛開的時節，景色美不勝收。（圖／台中市府提供）

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盧金足／台中報導

日本長野縣駒根市每年邀請台中市新人參加著名的純白婚禮活動已邁入第6屆，今年參加純白婚禮的新人是由駒根市副市長堀內秀，先前出席台中聯合婚禮時，從近百對的新人抽選的兩對幸運兒，日前代表台中市擔任觀光大使，持續為雙方互動交流加溫。

市府副秘書長李賢義出席主持純白婚禮時指出，駒根市是一個自然環境優美的好地方，今年純白婚禮舉辦，恰逢櫻花盛開的時節，景色美不勝收，在小教堂前新人立下誓言、眾人舉杯祝賀，配上當地傳統的阿爾卑斯長號樂聲悠揚，新人在此完成終身大事，留下深刻美好的回憶。

每年擔任證婚人的駒根市長杉本幸治表示，每年都非常高興台中市的新人來參加純白婚禮，透過這樣的活動，他就像是在台中多了許多兒女和孫子們一般，對台中有一股難以割捨的親切感。

這次參加的兩對新人，張智暐、張語菲及徐海程、陳純香，是去年台中聯合婚禮抽選中的新人，駒根市特別頒發觀光大使委託狀以及駒根市民證，他們說，第一次來到駒根，經過這次的純白婚禮，在心中留下深刻印象。

觀光旅遊局強調，駒根與台中交流密切，曾多次來訪台中，包含參加中台灣元宵燈會帶來太鼓表演，市府爭取開拓台中國際機場與長野松本機場的包機直航，雙方以純白婚禮為起點，延伸至各項觀光等不同層面的深度交流。

今年繼台中市與駒根市簽署觀光交流協定之後，目前正與長野縣洽談，期望年底簽訂台中市與長野縣、駒根市三方面向的友好城市協定。

(中時)

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