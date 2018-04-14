元華、林雪 美魔女張可頤加盟《低壓槽》 驚險惡戰張家輝

2018年04月14日 17:40 中時 李承陽

元華在片中演出多場精彩槍戰戲。（華映提供）

元華（左）與張家輝有精彩打鬥戲碼。（華映提供）

林雪精采詮釋財大氣粗的有錢肥佬。（華映提供）

張可頤飾演與張家輝敵對的警界高層。（華映提供）

火爆動作電影《低壓槽》由金馬影帝張家輝自編自導自演，首度挑戰動作電影的他，不但砸下高預算 拍攝刺激的動作場面，更不計成本前往上海、泰國及日本取景，更集合重量級港星苗僑偉、張繼聰、林雪、元華等實力派陣容。

香港實力派演員元華，早年為「七小福」成員之一，學過詠春拳、太極拳，武功底子深厚，首度參與演出電影《精武門》，就擔任李小龍翻跟斗的指定替身，後來接拍許多喜劇片，2005 年在周星馳導演的電影《功夫》中飾演「包租公」一角再度爆紅，更以此片奪得香港金像獎最佳男配角。

先前受訪時曾感嘆自己現在都沒戲拍的元華，這次終於可以回歸老本行，在動作片《低壓槽》中他飾演壞到底的惡人，留起小鬍子，穿得整身黑顯現陰沉性格，徹頭徹尾變身絕命惡匪，還和張家輝有精彩惡鬥，但他的角色也經常不經意會表現出一種黑色幽默，比如安排他在激烈槍戰當中還能同時接電話罵人，導演張家輝就說：「這就是我的原意！而且只有華哥也可以滿足我的要求和想像。」

香港資深男星林雪，曾獲得金馬獎最佳男配角的提名，自此兩岸三地戲約不斷，是香港電影中最搶眼的綠葉演員，與張家輝多次在電影合作過的林雪，在《低壓槽》裡面飾演九指跛，穿起運動裝加大雪茄霸氣十足，精采詮釋財大氣粗的有錢肥佬，模樣十足令人討厭。

香港「港視一姐」張可頤從剛進入演藝圈就成為無線電視的當家花旦，是香港「四大花旦」之一，年近50歲的她保養得宜氣質依舊，是不折不扣的美魔女，如今和張家輝在《低壓槽》聚首，，張可頤笑稱張家輝真難服待，拍攝時最困難的是要做到他的要求，她說︰「我拍戲多年第一次遇到要改變我演出方式的導演，他會先解釋他的構思，再讓我消化，因此如果拍兩次他就滿意，我的心情也變得輕鬆。」

張家輝透露籌備時吃過不少閉門羹，很多演員都不肯接拍。他說：「我坐飛機去邀請對方拍戲，因為覺得這個劇本很好，但可能因為私人生活或檔期問題，很多演員都推掉我。經過兩、三次後，我自己都要調整心理狀態。」不過仍有許多先前合作過的資深前輩願意傾力相助，他感激道：「最重要不是曾一起拍過戲，而是他們本身就都是好演員，我既熟悉他們，又知道他們一定可幫到我，為何不找他們呢？」

(中時)