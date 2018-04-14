武正晴《渣男》導出魯蛇笑淚 瑛太上擂台效法勞勃狄尼洛

2018年04月14日 17:47 時報周刊 溫博鈞

瑛太在《沒關係，是渣男啊》中以過去的自己為藍圖扮失意演員。（天馬行空提供）

曾以電影作品《百元之戀》代表日本出戰奧斯卡最佳外語片的導演武正晴，今日來台宣傳新作《沒關係，是渣男啊》。武正晴繼熱血佳作《百元之戀》拳擊題材之後，找來日本知名演員瑛太和佐藤江梨子演出，再以職業摔角、K1 綜合格鬥等元素為題，甚至邀請到摔角界傳奇男神武藤敬司及正牌K1王者武尊等職業好手客串演出。

武正晴導演更爆料，電影的原型其實來自前作《百元之戀》編劇足立紳的真實經歷，因為酷愛職業摔角，因此當看到大型摔角團隊徵才，便費盡苦心說服太太去應徵，甚至和片中的秀夫一樣幫太太寫了一封文情並茂的履歷，讓太太順利錄取，然而看著太太和摔角團隊的帥哥們越走越近，卻忍不住大吃飛醋，魯蛇樣和瑛太的演出如出一轍。

武正晴導演透露瑛太看到角色立即反應「這角色寫的就是我嘛！」瑛太自己也表示，「準備這角色時就是以我過去尚未成名時的魯蛇時期為藍圖。」武正晴導演過去擔任《令人討厭的松子的一生》助導和瑛太合作時便深受他的魅力吸引，決定未來要和他合作，導演幽默地說，「像秀夫這樣的渣男，大概也只有像瑛太這樣的帥哥演才不會被大家討厭吧！」

他也透露佐藤江梨子則是他在《百元之戀》主角安藤櫻的名演員岳父柄本明的酒席上巧遇而促成演出，當上媽媽的佐藤江梨子帶著小孩令武正晴導演印象深刻，認為發揮母性的她正適合劇中養渣男的角色，而佐藤江梨子也同樣爽快接演。武正晴大讚瑛太和佐藤江梨子的精彩演出，會讓人深刻感受到兩人作伴勝過一人作戰。

武正晴希望這部作品也能和《百元之戀》一樣，透過作品展現出不完美的小人物奮力突破困難的瞬間。武正晴導演還提到非常喜歡同樣講述小人物故事的國片《大佛普拉斯》，雖說不出名字演員們姓名，但想跟大佛普拉斯裡的演員們合作。

《沒關係，是渣男啊》講述秀夫（瑛太 飾）整天無所事事，一心只想到坎城走紅毯，生活全靠女友加奈子（佐藤江梨子 飾）接濟，加奈子為了生計，勉強進入陽盛陰衰的「職業摔角聯盟」討生活，喜愛摔角的秀夫卻盜用加奈子的工作證想看霸王賽，還亂吃飛醋大鬧比賽現場，加奈子無奈離職，卻再度陰錯陽差進入K1 綜合格鬥聯盟工作。這回秀夫氣急攻心，竟嗆聲K1 王者，要在擂台上釘孤枝。秀夫決定使出傳說中的「方法演技」，效法《蠻牛》裡的勞勃狄尼洛，變身世界拳王贏得美人歸，渣男能成功變身英雄嗎？電影將於6月8日在台上映。

(時報周刊)