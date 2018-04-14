新住民語文隔閡機車駕照難考 監理單位傳授祕訣

新住民媽媽報考機車考照輔導班，希望早日取得駕照。（張朝欣攝）

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張朝欣／雲林報導

雲林沿海許多新住民媽媽沒有機車駕照，不僅行車危險更面臨無照駕駛6000元以上罰緩，雲林縣政府因此於14日在水林鄉舉辦「新住民機車考照輔導班」，由監理單位傳授應考祕訣，幫助新住民媽媽安心騎機車上路。

自2015年7月1日起，機車考照新制上路，筆試題庫從原本600題增加到1600題，難度大幅提高，對於新住民而言，因語言、習慣與法令制度的差異，更是一大挑戰，及格率不到60%，目前仍有許多新住民是無照騎車。

雲林縣府與雲林監理站、水林鄉公所、婦幼關懷協會、社會懷協會為幫助新助民解決無照騎車問題，14日在水林鄉舉辦「新住民機車考照輔導班」，由副縣長丁彥哲、水林鄉長陳怡帆等人共同主持。

來自越南、印尼、柬埔寨等國家的30名新住民，14日在水林鄉參加機車考照輔導班開課典禮，課程完全免費，將利用4個星期假日，完成48小時的輔導課程。

越南阮姓新住民媽媽說，她在越南也沒有考駕照，騎機車上路只要注意紅綠燈就不會受罰，來到台灣3年多也是一樣，不過台灣交通執法比較嚴格，被抓到無照騎車至少要罰6000元，為了長久之計，下定決心考照。

雲林監理站站長吳孟峰表示，考照輔導班課程內容相當豐富，除了教導考照題庫與路考訣竅，還會安排各種肇事預防與急救技巧，只要用心學習，一般都可以順利通過考試，還可學習許多生活技能，更快速融入台灣生活。

(中時)

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