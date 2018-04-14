玉山下布農勇士石雕 塔塔加遊憩區新地標

2018年04月14日 18:32 中時 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

玉山國家公園管理處與南投縣文化局合作，在塔塔加遊憩區設置「布農勇士」石雕，宣揚布農族人敬山、愛山以及與自然和諧共處的精神；布農勇士意象是「布農文學步道」的起點，更是結合自然與人文的創舉！

矗立於玉山國家公園塔塔加遊憩區入口的「布農勇士」石雕藝術作品，14日由玉管處長曾偉宏邀請贊助單位玉山銀行副總經理鄭文正、石雕作者林樹德、南投縣文化局祕書王旻世、金門國家公園管理處長謝偉松、壽山國家自然公園籌備處主任許亞儒、保7總隊第6大隊長張育祺、東光教會牧師伍錐等人共同揭幕；並由羅娜部落學童合唱《歡迎歌》、玉管處祕書全鴻德吉他伴奏開場。

曾偉宏表示，布農勇士石雕高260公分，由林樹德以布農族人樣貌特徵為主體，並詳細考察布農族的傳統服飾及配件，身體線條則刻畫出精壯的肌理，顯現勇士守護家族、與自然為伍的文化；而設置於玉山門戶的塔塔加遊憩區入口，襯托雄偉的玉山主峰背景，更增添守護山林的精神，也彰顯環境教育場域，融入布農族文化的獨特風采。

南投縣文化局向玉管處提出「文學步道」建置合作計畫，經雙方多次洽談，選定在塔塔加遊憩區設置「布農文學步道」；由文化局提供布農文學資料，如《呼嘯山林─南投縣布農族口傳文學》、及有關布農文化、傳說及詩歌作品，再由玉管處設計規畫，融入於文學步道沿途設計中。

王旻世表示，未來，布農文學作品將以木雕或石刻方式，設置在步道觀景台及沿途小徑等各處，讓遊客欣賞玉山國家公園壯闊風景，也能閱覽更多在地布農文化及原住民傳說典故，深刻了解布農族的人文風貌。

布農勇士石雕入口意象，也是「塔塔加布農文學步道」整體規畫的起點，全部工程預定於2019年前，分階段完工。

(中時)