親子健行做愛心 千餘撲滿捐聖心教養院

2200位大朋友小朋友以愛行腳，募集26萬7000元捐給聖心教養院。（呂妍庭翻攝）

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2200位大朋友小朋友以愛行腳，募集26萬7000元捐給聖心教養院。（呂妍庭翻攝）
嘉義縣副縣長吳芳銘形容這個善心義舉的活動有多重意義。（呂妍庭翻攝）

由天主教嘉義教區幼教發展中心及聖心教養院，共同舉辦「大手牽小手、為愛向前走」親子健行公益活動，14日上午在中正大學後山休閒步道熱鬧開走，2200位大朋友小朋友以愛行腳，11所參與的幼兒園更捐出千餘個愛心撲滿，募集26萬7000元將捐給聖心教養院，聖心龐大的財務負擔挹注活水。

為鼓勵幼兒與家屬走出戶外擁抱大自然，並幫助受到大環境影響，募款不易的聖心教養院，來自嘉義縣、市和雲林縣11所天主教幼發中心所屬幼兒園所共2000多位幼兒及家屬，一起聚集中正休閒步道，以實際行動表達對聖心教養院的支持，而聖心教養院身心障礙服務對象，也在家人與工作人員協助下，第一次挑戰健行活動，期盼透過健行強化腿部肌肉力量和心肺功能，以減緩老化現象。

天主教幼發中心副執行長麻珊珊表示，活動前夕，中心已發出1363隻撲滿到各園所，並在健行後舉辦捐贈儀式，讓每個幼兒都能親自見證自己愛的力量，為他們種下一顆良善的種子。上午包括天主教嘉義教區主教鍾安住、嘉義縣副縣長吳芳銘、社會局長楊健人等人皆出席參與，並見證孩子們的愛心。

吳芳銘形容這個善心義舉的活動有多重意義，除讓親子關係有健康互動，幼兒與家屬走出戶外擁抱大自然，也透過健走建立運動習慣，尤其以具體行動落實「有愛無礙」的善行生活教育，化小愛為大愛，幫助聖心教養院。

(中時)

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