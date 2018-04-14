小心犯人就在你身邊！熱心同事竟是14年前刺殺女高生變態兇手

2018年04月14日 18:04 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

現年35歲的鹿嶋學因他案被警方逮捕，也意外發現與當年聰美凶殺案所遺留的指紋和DNA一致 (圖／翻攝自ANNnewsCH)

聰美的父親相當痛心，誓言一輩子不原諒兇手，設立了追悼聰美的網誌，同時也把300萬升學基金拿來懸賞犯人 (圖／翻攝自SA．TO．MI ～娘への想い～)

知人知面不知心！2004年10月，日本發生一起殘暴的兇殺案，當時17歲的女高中生北口聰美正準備出門上學時，就慘遭一名男子持刀刺殺，傷重不治，連趕來察看的祖母也被捅了數十刀，犯人一直逍遙法外，直到近日才因其他案件意外逮捕嫌犯，也偵破了這起14年的懸案。

綜合《NHK》報導，當年就讀高二的北口聰美才剛踏出家門，就遭到兇嫌鹿嶋學攻擊，北口聰美頭部及胸口被刺數十刀，當場傷重不治，鹿嶋學隨後又攻擊了聽到尖叫聲而趕來查看的祖母以及妹妹，祖母也身重10多刀傷重，慶幸的是送醫後奇蹟撿回一命；妹妹則是趕緊逃往鄰居家求救而躲過一劫。

警方隨即根據妹妹與鄰居的證詞製作畫像，開始緝凶，但一直缺乏決定性的證據，讓搜查陷入困難，遲遲無法破案，因而成為懸案。

聰美的父親相當心痛，說一輩子都不會原諒兇手，把原本預定要讓聰美升學的300萬基金拿出來懸賞犯人，同時開設網誌公布線索和嫌犯畫像，以及寫下對聰美的思念，但一直以來都抓不到兇手。

直到最近，警方在偵辦另一件案子時，意外發現案件兇嫌鹿嶋學的指紋與DNA都與當年聰美凶殺案現場所遺留的一致，順利解決這起長達14年的懸案。不過面對指控，兇嫌鹿嶋學則是否認罪行。

現年35歲的鹿嶋學是建設公司的員工，同事得知消息後相當震撼，因為鹿嶋學在事發前一天依舊正常到班，平常在公司內又偏內向和羞澀，也不吝幫助同事、指導後輩，工作績效也相當優異，是一名標準的模範員工。對於犯案動機，警方則表示還要再深入調查。

(中時電子報)