新竹漁人碼頭大變身　魚鱗天梯成打卡新秘境

新竹市漁人碼頭近來進行大改造，堤防護坡工程改造採用自然原生大石塊做拋石護堤，被網友稱為「魚鱗天梯」，已成最夯打卡新祕境。（陳育賢攝）

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中時

陳育賢／竹市報導

新竹市漁人碼頭近來進行大改造，原堤防周邊護坡工程由過去俗稱「肉粽」的消坡塊堆疊，改造採用自然原生大石塊做拋石護堤，讓海堤身兼消波阻隔的功能外，也更加親近與休憩功能，尤其夕陽西照好似黃金魚鱗一般而有魚鱗天梯之稱，已成最夯打卡新祕境。

正在大改造的新竹南寮漁人碼頭，近來有處打卡祕境悄悄現身，位置在頭前溪出海口左岸與台灣海峽面交界處，每邊約100公分的自然原生大石塊拋石護堤層層堆壘，在海水與夕陽的折射與照射下，遠遠望去就如黃金魚鱗，不論是滿潮與海水相交引發浪漪，或是退潮時與沙灘連接，都有不同風情。

市長林智堅在臉書分享自己前往勘查這項工程表示，「沿著風箏賽場的大草皮往海堤走，放眼望去的新竹漁人碼頭的絕妙海景，走在近期被網友們封為《魚鱗天梯》的護岸上，可以比過去更加靠近海灘。以前在漁港的視野被海堤遮蔽，只能倚靠臨時架設的木梯登頂，如今改造後的新竹漁人碼頭，讓大小朋友都可以更親海、更舒適。」

他說，漁港的堤防周邊必須做護坡工程，過去是使用俗稱「肉粽」的消坡塊堆疊，而在這次的改造工程是採用自然原生大石塊做拋石護堤，並在拋石節點設置階梯型人工消坡塊，讓海堤身兼消波阻隔的功能外，也更加親近與休憩功能。

市府同時指出，南寮舊港環境改善工程包含4大重點，包括改善港邊林蔭地，打造明亮、舒適的公園綠地；整建市集空間，引入販賣商業，完善觀光機能；種植濱海植栽蒲葵，營造濱海氛圍；於南寮舊港周邊排水匯集處，打造生態溼地，同時打通新舊漁港連通步道，讓民眾更親近海岸。

(中時)

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