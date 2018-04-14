「卡管」卡到誰？宅神一句話提醒賴神

行政院長賴清德14日說，顯然教育部長潘文忠（請辭）決心已定，要為大學校長遴選畫出一道標準，他原則尊重潘文忠的決定，也希望台大校長當選人管中閔應說明台大校長遴選爭議。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導
教育部長潘文忠發表辭職聲明表示，他已向行政院賴院長請辭教育部長職務。潘文忠表示，「幾經思考，我決定辭去部長一職，希望所有的政治操作能就此停止，讓本案回歸到單純的校長遴選程序和當選人身份適格的討論。」(圖/資料照片)

教育部長潘文忠昨(13)日提出書面辭呈，行政院長賴清德表示，肯定潘文忠用心良苦，以個人去職為校長遴選劃出一道標準。這話顯示政院對台大校長遴選「卡管」心態不變，對此，宅神朱學恒在臉書貼文【反觀葉俊榮】，他表示，「不知道部長遴選標準比大學校長要低，「教育部長都辭職立下範例了，內政部長咧？」並加上一句「小賴賴不是也去過上海還接觸中共官員欸」。

內政部長葉俊榮曾至浙江大學光華法學院27天短期講學，並參加大陸國務院新聞辦公室和上海市人民政府共同主辦的論壇。若到大陸講學可以成為禁止參與大學校長遴選標準，那比大學校長管轄範圍更大、更重要的內政部長是否應採更嚴格標準？所以，朱學恒特別點名葉俊榮，要行政院長賴清德不要兩套標準玩弄國人。

當賴清德表示這次台大校長遴選是百年來最多問題的一次，指責當事人管中閔不願說明，遴選委員會也不願解釋，甚至校務會議也不願調查。表明政府態度。但賴清德2014年6月走訪上海市，在復旦大學進行座談會，賴清德會不會拿潘文忠劃出的標準，出來說明見了誰？做什麼事？所以，朱學恒強調「小賴賴不是也去過上海還接觸中共官員欸」，提醒賴清德想想「卡管」到底是卡到誰？

(中時電子報)

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