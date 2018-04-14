A-10攻擊機的機翼替換不及 2025年將部分封存

2018年04月14日 18:21 中時電子報 江飛宇

美國空軍著名的A-10疣豬(Warthog)攻擊機由於其機翼的壽命耗盡，部分機翼將不得不在2025年封存，但是軍方保證，仍會有一些機況較好的能夠繼續服役，並不會影響戰術操作。

防衛新聞(Defense News)報導，A-10攻擊機的去留，一直是美國國會與美國空軍爭執的議題，美國空軍為了精簡機隊種類，在過去已多次計畫將A-10給除役，然而美國國會則看重A-10的操作成本很廉價，戰積表現又不錯，因此多次幾乎以強迫的方式，硬逼美國空軍繼續操作A-10。

特別是去年在審理2018財政年度支出時，已通過1.03億美元為A-10的機翼開啟新的生產線，使這型歷史悠久的攻擊機可以安裝新的翅膀，並且更新範圍是A-10飛機現役全數173架(其中包括一架去年墜毀的飛機)，但是美國空軍副參謀長傑瑞．哈里斯中將(Jerry Harris)日前在眾議院軍事委員卻表示，「我們分析戰術空軍(CAF)的現代化時程時，確定不可能完整保留所有的A-10機隊，可以保留107架，其他的必須封存。」

2018年的預算可以支付前4對機翼，到了2019年可以提供8至12對。但除此之外，仍然很大一部分的A-10沒有機翼可換，而這些飛機的機翼壽限也確定到期，這就是為何在2025年之前，會有那麼多A-10必須停飛封存的原因。

美國國會議員瑪莎麥克薩利曾經是A-10飛行員，在1993年的伊拉克禁航區任務時，成為美國空軍史上第一個駕駛作戰飛機進入敵區的女性飛行員。(圖/美國空軍)

在聽證會期間，A-10最有力支持者，也是曾擔任過A-10飛行員的眾議員瑪莎麥克莎莉(Martha McSally)詢問哈里斯，為何新機翼製作的如此緩慢？據她所知，每年至少可以生產32對。

哈里斯則回應，新的機翼也必須進行武裝研究與安全測試，因此選擇在較低的速度生產，包括A-10和F-35之間的密接攻擊比較測試，這些都會影響機翼的生產速度。

麥克薩利和哈里斯之間的另一個爭議點就是A-10的數量，美國空軍只承諾保留6個中隊。麥克薩利則認為包括阿富汗戰場、IS反恐戰役，還有北約盟國的防務，每個戰區需要3個中隊，因此至少需要9個A-10中隊。

哈里斯認為，A-10並非不可被替代，目前美國空軍的近距離空中支援任務只有近20％由A-10擔任，而且未來可以由正在考慮購買的兩種輕型攻擊機(AT-6金剛狼與A-29超級大嘴鳥，這2種都是螺旋槳攻擊機，操作成本比A-10還低)之一執行。

哈里斯說：「A-10仍然是一種很棒的飛機，但是它與現在美國面對俄羅斯和中國大陸作戰的國防戰略不符合。」

另外，美國空軍作戰司令部部長麥克．荷莫斯(Mike Holmes)今年早些時候表示，A-10機翼的價格也不便宜，讓承包商繼續製造的成本仍然過高。這也會影響未來的A-10操作成本。

A-10攻擊機是一種慢速飛機，極速只到0.7馬赫，因此美國空軍一直認它的戰場生存能力不好，然而它卻以堅固耐打而聞名，曾發生機翼被擊破，或是一具發動機受損，都仍然可以回到基地的表現，即使起落架故障，光靠機腹迫降也有足夠的安定度使飛行員存活，這些表現也使它的支持者愈來愈多。

A-10也可說是近年最常在電影上亮相的軍機，包括變形金剛1、魔鬼終結者4，超人：鋼鐵英雄、到正在上映的「毀滅大作戰都」可以看到A-10 在銀幕活躍的身影。

(中時電子報)