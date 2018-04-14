MLB》不解被抓犯規 達比修：對手都說沒事

達比修投不滿5局失4分，苦吞本季首敗。(美聯社)

友善列印
中時電子報

達比修有拿上億美金大約進小熊，至今沒貢獻勝投，反倒是首敗先來報到，達比修今(14日)先發對勇士，投不滿5局失4分，小熊最後0比4輸球，他承擔敗戰，雙方分出決勝的關鍵，在5上達比修被抓投手犯規後，小熊總教練麥登(Joe Maddon)替他抱屈，「那根本沒犯規！」

達比修進小熊後，首度回主場瑞格里(Wrigley Field)登板，面對本季強悍的勇士，前4局局局遇危機，都能化險為夷，卻在5下狀況急轉直下；該局1出局二壘有人，達比修對決弗里曼(Freddie Freeman)投到第5球，動作中間停一拍、看了看跑者才投球，結果被抓投手犯規。

達比修雙手一攤，完全無法理解為何是犯規，麥登也上場了解，但最後仍維持原判；「主審告訴我，因為我停下了動作，」達比修坦言，那次犯規讓他相當挫折，「但我的生涯中，做了無數次這樣的動作，沒有1次被抓犯規，弗里曼也跟我說，那沒有犯規。」

達比修被抓犯規後，跑者推進到三壘，他雖K掉弗里曼，隨後卻暴投且連被打3安、其中包括塔克(Preston Tucker)的3分炮，一口氣丟掉4分。麥登不諱言，一切在那次犯規判決後，都變了調，「那沒有犯規，卻被判犯規，那似乎影響到達比修，結果也很快就造成傷害。」

達比修挨轟後，敲安又送2保送，又陷入滿壘危機，投4.2局就打卡下班；他至今先發3場0勝1敗、自責分率高達6。達比修沒繳好投，小熊攻勢也被鎖死，全場僅打出4安、1分未得，慘遭完封；這場比賽，已是小熊本季第三度被完封，如今戰績6勝7敗，在國聯中區暫居第三。

小熊打線少了瑞佐(Anthony Rizzo)，被認為多少有些影響，但哈普(Ian Happ)不這麼看，並對現有打線深具信心，「我們球隊人力充足，差1個打者，不會讓打線變好或變壞，無論打線有誰，我們都有很好的攻擊能力。」

(中時電子報)

追隨傳奇「金恩夫人」 威廉絲姊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。