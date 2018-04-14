MLB》不解被抓犯規 達比修：對手都說沒事

2018年04月14日 18:26 中時電子報 蔡銘仁

達比修有拿上億美金大約進小熊，至今沒貢獻勝投，反倒是首敗先來報到，達比修今(14日)先發對勇士，投不滿5局失4分，小熊最後0比4輸球，他承擔敗戰，雙方分出決勝的關鍵，在5上達比修被抓投手犯規後，小熊總教練麥登(Joe Maddon)替他抱屈，「那根本沒犯規！」

達比修進小熊後，首度回主場瑞格里(Wrigley Field)登板，面對本季強悍的勇士，前4局局局遇危機，都能化險為夷，卻在5下狀況急轉直下；該局1出局二壘有人，達比修對決弗里曼(Freddie Freeman)投到第5球，動作中間停一拍、看了看跑者才投球，結果被抓投手犯規。

達比修雙手一攤，完全無法理解為何是犯規，麥登也上場了解，但最後仍維持原判；「主審告訴我，因為我停下了動作，」達比修坦言，那次犯規讓他相當挫折，「但我的生涯中，做了無數次這樣的動作，沒有1次被抓犯規，弗里曼也跟我說，那沒有犯規。」

達比修被抓犯規後，跑者推進到三壘，他雖K掉弗里曼，隨後卻暴投且連被打3安、其中包括塔克(Preston Tucker)的3分炮，一口氣丟掉4分。麥登不諱言，一切在那次犯規判決後，都變了調，「那沒有犯規，卻被判犯規，那似乎影響到達比修，結果也很快就造成傷害。」

達比修挨轟後，敲安又送2保送，又陷入滿壘危機，投4.2局就打卡下班；他至今先發3場0勝1敗、自責分率高達6。達比修沒繳好投，小熊攻勢也被鎖死，全場僅打出4安、1分未得，慘遭完封；這場比賽，已是小熊本季第三度被完封，如今戰績6勝7敗，在國聯中區暫居第三。

小熊打線少了瑞佐(Anthony Rizzo)，被認為多少有些影響，但哈普(Ian Happ)不這麼看，並對現有打線深具信心，「我們球隊人力充足，差1個打者，不會讓打線變好或變壞，無論打線有誰，我們都有很好的攻擊能力。」

(中時電子報)