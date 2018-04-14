高雄市國中生手擲機飛行競賽 滯空27.4秒破全國紀錄

叫我第一名！李凱翔的飛機，擲出27.4秒滯空，打破全國國中組紀錄。（教育局提供）

友善列印
中時
擲飛機競賽比滯空時間，參賽女學生奮力擲出飛機。（教育局提供）
擲飛機競賽，學生把飛機奮力擲向天空，以滯空時間長短分勝負。（教育局提供）
擲飛機競賽，每位選手的飛機都是依國中物理學習的理論，自製而成。（教育局提供）
飛呀！擲飛機競賽吸引21校56生參加。（教育局提供）

飛呀！高雄市第2屆國中生手擲機飛行競賽，56名選手奮力擲出飛機，挑戰「滯空時間」，小港區鳳林國中李凱翔的飛機因版型設計優、配重恰到好處再加上攀上氣流助勢，滯空27.4秒破20秒的全國紀錄，比第2名足足多滯空13.9秒。

21校56生現場使用木材製作完整飛行器的機身、機翼、尾翼等，運用國中物理學習，在機翼運用流體力學概念設計，並展現工藝技巧實作，然後不使用外部動力，拋擲升空，以滯留空中時間分高下。

為了掌握木製飛機的重量，有些選手會在機身上放5元硬幣，但每個人放的位置者不盡相同，涉及所學及對飛機的認知理解。

大榮中學比賽場地寬闊，選手除了設計屬於自己風格的手擲機外，看不見的現場氣流更是成敗關鍵，而唯一能目視的標的是風向球。

大榮中學飛機修護科主任謝明奇分析能破全國紀錄的原因，打破全國國中組紀錄的李凱翔的飛機配重恰到好處、版型設計也優，翼翹約15至30度，已處於不敗之地，再加上擲出時正好遇上氣流，一波波的氣流助勢，讓飛機飛翔一段時間往下滑時又攀上一波氣流升空，於是刷新了全國紀錄。

第2名是鳳山區青年國中郭柏均，滯空13.5秒；第3名是前鎮區前鎮國中周義揚，滯空8.8秒。今年還有3位女學生參加比賽。

(中時)

華盛頓小學美術畢業展文創區「玩… 高雄李科永紀念圖書館即將完工 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。