高雄市國中生手擲機飛行競賽 滯空27.4秒破全國紀錄

2018年04月14日 18:45 中時 李義

擲飛機競賽比滯空時間，參賽女學生奮力擲出飛機。（教育局提供）

擲飛機競賽，學生把飛機奮力擲向天空，以滯空時間長短分勝負。（教育局提供）

擲飛機競賽，每位選手的飛機都是依國中物理學習的理論，自製而成。（教育局提供）

飛呀！擲飛機競賽吸引21校56生參加。（教育局提供）

飛呀！高雄市第2屆國中生手擲機飛行競賽，56名選手奮力擲出飛機，挑戰「滯空時間」，小港區鳳林國中李凱翔的飛機因版型設計優、配重恰到好處再加上攀上氣流助勢，滯空27.4秒破20秒的全國紀錄，比第2名足足多滯空13.9秒。

21校56生現場使用木材製作完整飛行器的機身、機翼、尾翼等，運用國中物理學習，在機翼運用流體力學概念設計，並展現工藝技巧實作，然後不使用外部動力，拋擲升空，以滯留空中時間分高下。

為了掌握木製飛機的重量，有些選手會在機身上放5元硬幣，但每個人放的位置者不盡相同，涉及所學及對飛機的認知理解。

大榮中學比賽場地寬闊，選手除了設計屬於自己風格的手擲機外，看不見的現場氣流更是成敗關鍵，而唯一能目視的標的是風向球。

大榮中學飛機修護科主任謝明奇分析能破全國紀錄的原因，打破全國國中組紀錄的李凱翔的飛機配重恰到好處、版型設計也優，翼翹約15至30度，已處於不敗之地，再加上擲出時正好遇上氣流，一波波的氣流助勢，讓飛機飛翔一段時間往下滑時又攀上一波氣流升空，於是刷新了全國紀錄。

第2名是鳳山區青年國中郭柏均，滯空13.5秒；第3名是前鎮區前鎮國中周義揚，滯空8.8秒。今年還有3位女學生參加比賽。

(中時)