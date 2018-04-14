2人急1人緩 國民黨推派在野聯盟台南市長再等等

陳子敬（右）專注拜票行程，認為國民黨要整合在野聯盟，應該先搞定自己，喬出一人再跟他協商。（陳子敬陣營提供）

友善列印
中時

民進黨台南市長人選3月確定黃偉哲，國民黨整合在野聯盟角逐台南市長卻遲遲無法定案，國民黨籍黃秀霜、高思博皆希望速戰速決，4月底確定提名，陳子敬卻老神在在，認為6月再決定也不遲

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨籍兩位角逐者黃秀霜與高思博都希望初選機制越快定案越好，無黨籍陳子敬卻認為提名時機不需隨民進黨起舞，因此3人初選的遊戲規則到底採一階段或兩階段民調方式，至今仍遲未決定。

陳子敬有意以拖待變，認為國民黨若著急，黨內可先決定1個對象，再與他協商，他並非國民黨籍參選人，沒必要去干涉國民黨內的家務事，照自己選戰腳步，覺得不需要太快定案，且有意以協商方式代替民調比拚。

「他們應該自己先喬出1人，再來協商，不要把無法決定人選的責任推給我」。現在他只專注自己跑行程。

陳子敬表示，民調雖公平，但民調產生的結果一定會造成裂痕，民進黨籍6位參選人在民調出爐後，果然1、2名參選人產生心結，網路上許多基本盤支持者宣稱出走。他贊成盡量以協商方式來推派人選，最不會有後遺症。

黃秀霜表示，4年前的台南市長選戰，她在3月下旬就確定披掛戰袍，今年已進入4月中，初選機制還遲疑未決，希望可再4月底前提名確定，不然恐讓台南選民失望。

高思博是3人中唯一堅持一階段民調的參選人，他強調3人該以一次民調決勝負，若以二階段民調，形同有人是勝部冠軍，機制上來說不公平。

黃秀霜與高思博不約而同對國民黨的初選機制遲遲未定表達擔憂，兩人都希望在4月底前提名確定。

(中時)

「卡管」卡到誰？宅神一句話提醒… 蘇貞昌對深澳電廠表態 葉元之怒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。