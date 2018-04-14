2人急1人緩 國民黨推派在野聯盟台南市長再等等

2018年04月14日 18:43 中時 程炳璋

民進黨台南市長人選3月確定黃偉哲，國民黨整合在野聯盟角逐台南市長卻遲遲無法定案，國民黨籍黃秀霜、高思博皆希望速戰速決，4月底確定提名，陳子敬卻老神在在，認為6月再決定也不遲

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，國民黨籍兩位角逐者黃秀霜與高思博都希望初選機制越快定案越好，無黨籍陳子敬卻認為提名時機不需隨民進黨起舞，因此3人初選的遊戲規則到底採一階段或兩階段民調方式，至今仍遲未決定。

陳子敬有意以拖待變，認為國民黨若著急，黨內可先決定1個對象，再與他協商，他並非國民黨籍參選人，沒必要去干涉國民黨內的家務事，照自己選戰腳步，覺得不需要太快定案，且有意以協商方式代替民調比拚。

「他們應該自己先喬出1人，再來協商，不要把無法決定人選的責任推給我」。現在他只專注自己跑行程。

陳子敬表示，民調雖公平，但民調產生的結果一定會造成裂痕，民進黨籍6位參選人在民調出爐後，果然1、2名參選人產生心結，網路上許多基本盤支持者宣稱出走。他贊成盡量以協商方式來推派人選，最不會有後遺症。

黃秀霜表示，4年前的台南市長選戰，她在3月下旬就確定披掛戰袍，今年已進入4月中，初選機制還遲疑未決，希望可再4月底前提名確定，不然恐讓台南選民失望。

高思博是3人中唯一堅持一階段民調的參選人，他強調3人該以一次民調決勝負，若以二階段民調，形同有人是勝部冠軍，機制上來說不公平。

黃秀霜與高思博不約而同對國民黨的初選機制遲遲未定表達擔憂，兩人都希望在4月底前提名確定。

(中時)