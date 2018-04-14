高雄李科永紀念圖書館即將完工 樹立冠名權案例

2018年04月14日 18:44 中時 李義

李科永紀念圖書館藏身綠樹林，成為高雄首座人文與生態共存圖書館。（文化局提供）

李科永紀念圖書館與緊鄰的文學館藏身綠樹林，成為高雄首座人文與生態共存圖書館。（李義攝）

李科永紀念圖書館與緊鄰的文學館藏身綠樹林，成為高雄首座人文與生態共存圖書館。（李義攝）

歷經護樹團體抗議、社區力挺的對立紛擾後，李科永紀念圖書館即將完工，將成為高雄首座人文與生態共存圖書館，預料也將繼市立圖書總館等特色圖書館後，成為高雄的新地標。同時，也可供官民思考，冠名權吸納民力投入公共建設，是否可為日益惡化的財政日益惡化窘境挹注活水。

李科永紀念圖書館興建過程也經歷許多公私部門建設發生意見對立，護樹團體等反對水泥建物、移樹、破壞景觀等，但社區里長卻以歡喜心情迎接。

文化局一再溝通讓步回應後，多次調降整體設計，從最初的500坪至最後降為181.76坪，佔中央公園不到6/1000，樓高由18米降為12.5米，與鄰近的文學館高度相近，全館規畫為地下1層、地上3層。

俯瞰中央公園，位於一隅的新館如同隱身於森林之中，市立圖書總館表示，國內外皆有公園結合圖書館案例，台北市北投公園的北投分館就是最佳範例。

市總圖說，為保有公園生態及原始樣貌，沒有砍伐1棵樹，在動線狹窄等諸多限制下，克服困難完成施工，成為綠樹群環抱的人文與自然巧妙融合的圖書館。

這座圖書館的誕生，將成為前金區首座社區圖書館，為當地注入更多藝文色彩及書香能量，讓未來前金區的長輩能在公園運動、閱讀，也讓孩子有個走路就到的閱讀環境。

興建折衝過程中，冠名權也曾一度引起議會，面對官窮民富的現實中，如何適度應用冠名權，吸納導引藏富民間的力量挹注公共建設，透過公眾討論，或能為地方政府財政惡化又要推動公共建設的困窘中，找到新路。

(中時)