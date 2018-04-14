平溪便當新上市　獨家推出珠蔥尬天燈飯糰

新北市政府農業局輔導平溪區農會今天開始正式推出「平溪支線限定蔥天祈福便當」，以珠蔥及當季在地食材做為菜餚，加入天燈造型飯糰象徵祈福含意，邀請遊客來平溪嚐鮮。（新北市政府提供）

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新北市政府農業局輔導平溪區農會今天開始正式推出「平溪支線限定蔥天祈福便當」，以珠蔥及當季在地食材做為菜餚，加入天燈造型飯糰象徵祈福含意，邀請遊客來平溪嚐鮮。（新北市政府提供）

為了讓民眾能夠品嚐珠蔥的美味，新北市政府農業局輔導平溪區農會今天開始正式推出「平溪支線限定蔥天祈福便當」，以珠蔥及當季在地食材做為菜餚，加入天燈造型飯糰象徵祈福含意，邀請遊客來平溪嚐鮮。

平溪是國際知名旅遊景點，也是新北最大的珠蔥產地，為了讓遊客來到平溪

，可以方便享用帶著走的在地特色美食，今（14）日起推出「平溪支線限定 蔥天祈福便當」，將在平溪區農會的珠蔥小舖上架販售，菜色以珠蔥及當季在地食材為料理，並特別以平溪特色-天燈為發想，製作天燈造型飯糰加入便當，讓大家享受珠蔥料理的幸福美味之餘，也能感受平溪天燈的祈福意涵。

新北市府副市長葉惠青表示，很多車站都有在地特色的便當，今年新北平溪也開始有屬於自己的蔥天祈福便當，不僅選用在地特色農產-珠蔥及其他在地食材，而且優先使用有機或是友善耕作的蔬菜，鼓勵有機農業，希望大家來到產地旅遊，可以吃的美味又安心！

平溪有機珠蔥產量最大的農友胡陳偏表示，當初因為工作的工廠外移，所以回鄉務農，剛好遇上平溪農會和新北市政府推廣有機農業及大力推廣珠蔥，便試種看看，發現平溪很適合種植而且消費者反應很好，於是越種越多，今年推出的便當料理也吃得到她種的珠蔥！

新北市政府表示，珠蔥是新北代表性農產之一，今年結合了產地商圈，在平溪、烏來、新店、深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理且消費滿500元即現折100元活動，邀請民眾一起來產地品嚐珠蔥料理。

另外，4月21日、5月5日舉辦田間一日遊小旅行，結合產地觀光塑造新北珠蔥品牌，讓產地商圈能夠活絡繁榮。

(中時)

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