美學者：川普不確定性 台旅法傳遞台美價值訊號

2018年04月14日 18:46 旺報 徐維遠

解放軍下周將在台灣海峽舉行實彈軍事演習，華府學界近日熱議《台灣旅行法》生效後對台海情勢的影響。前美國駐大陸大使芮效儉(Stapleton Roy)說，台旅法威脅美國的一中政策，它將招致中國的強烈反應，為美國帶來麻煩。但另一學者任雪麗認為，當在川普的不確定性以及其他台美價值正逐漸被貶低時，美國需要「傳遞更清楚的信號」，而台旅法就是「發出了不同價值的信號」。

美國之音14日報導，芮效儉認為，正是美國的一中政策，讓台灣能夠在冷戰與後冷戰期間獲得空間發展經濟，該段時間一中政策唯一受到威脅，是柯林頓政府在台灣民主轉型時允許台灣總統李登輝訪美，「結果引來了台海軍事危機」。

他並稱，台旅法是一中政策的最大威脅，它基本上破壞了一中政策下官方與非官方關係的區別；美國或許會有重要人物訪台，但在他看來，如果關心台灣的未來，「那麼不削弱一中政策、迫使中國做出反應再次導致危機發生，將更為重要」。

然而美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗有不同看法。她說，兩年前他會認為通過《台灣旅行法》是對中國不必要的挑釁，但現在川普政府政策仍然具有高度不確定性，台灣擔憂自己成為美中交涉的工具，所以此刻美國應該發出信號表達美國對台政策的穩定性，包括對台軍售、派重要人物到台灣參加美國在台協會新館落成儀式等做法。

任雪麗說，美國需要「傳遞更清楚的信號」，而《台灣旅行法》「發出了不同價值的信號」；不過她也同意，《台灣旅行法》在實踐上必須與一中政策有所平衡。

此外，在《台灣關係法》實施屆滿39週年之際，任雪麗說，美國需要更瞭解這個法律的內容，知道美國對台灣的責任義務和選項是什麼以及如何充分實踐，「無須擔憂冒犯到北京什麼人」，但在決定採取何種行動時須謹慎考量其價值，以及在美中關係上可能付出的代價。

(旺報)