分享自然生態、能源應用樂趣 中油桃園廠首辦社區野餐派對家庭日活動

中油桃園廠首辦社區野餐派對家庭日活動（中油提供）

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中油桃園廠野餐派對家庭日活動吸引近1200名的民眾參加（中油提供）

慶祝台灣中油72週年、推廣健康的休閒活動，中油桃園煉油廠今日首次以野餐派對方式，開放民眾參與家庭日的活動，吸引近1200名的民眾參加；搭配動人的音樂表演，適合全家大小輕鬆漫遊初春的午後時光。

中油桃園廠佔地約468公頃，超過200公頃都是刻意保存的原始林地，其中蘊藏豐富的生態資源；隨著週邊逐漸開發成為住宅及工業區，桃廠的林地提供許多動植物棲息及生存的空間。廠區內有豐富多樣的昆蟲、蛙類等生物，供應超過300隻的台灣藍鵲、貓頭鷹、大冠鷲等禽鳥為首的食物鏈。

中油桃園廠表示，家庭和樂是祥和社會相當重要的穩定力量。如同台灣中油除供應戰備國防儲油之外，還負責供應國內四成的工業及民生用油。

由於煉製所需原油完全仰頼進口，大型油輪吃水較深，必需以人工的方式接駁外海的浮筒，再以海底管線泵送至岸邊；颱風期間以及冬天的東北季風的惡劣海象，往往增加缷油作業的困難。桃廠將盡最大的努力，持續穩定供應台中以北，以及桃園國際機場用油。

為此，桃園廠本次野餐家庭日活動還規劃闖關遊戲，希望藉此分享一些有關石油的知識和節約用油的小撇步，幫助民眾認識並珍惜天然資源。

(工商)

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