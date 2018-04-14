弘道表揚績優志工18年服務累計1萬小時

弘道老人福利基金會14日表揚全台115名績優志工，感謝多年來為長輩的付出。（盧金足攝）

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弘道老人福利基金會14日表揚績優志工，68歲黃阿勉（右二）18年來服務累計1萬小時。（盧金足攝）
林阿富（左）退休後投入宜蘭縣壯圍鄉古亭社區發展協會志願服務的行列，穿梭鄉間小路，送餐也送人情味。（盧金足攝）

弘道老人福利基金會14日表揚績優志工，68歲黃阿勉18年服務累計1萬小時，平均每周服務10小時，她說，「要做到不能動為止！」女兒也成為她關懷訪視獨居阿公阿嬤好夥伴；64歲志工林阿富，跑船退休後，騎著裝滿便當的送餐機車，為弱勢長輩送午餐，全場以熱烈掌聲向這群助老的英雄聯盟致敬。

弘道老人福利基金會舉辦「全國績優志工表揚典禮暨互助連線交流分享會」，表彰全台115名績優志工，感謝多年來為長輩的付出，其中服務時數「破萬」弘道終身志工獎黃阿勉，具領導特質，被稱為「美國隊長」，將長輩當家人，獲悉身體不適，訪視時多帶一鍋魚湯，遇到生日就換成豬腳。

18年來三個子女已習慣媽媽每個周日要去訪視獨居的阿公阿嬤，甚至兩個女兒受她身教影響都加入太平站，黃阿勉說，「當志工是很快樂的事，當志工讓我覺得自己很年輕！」

林阿富退休後投入宜蘭縣壯圍鄉古亭社區發展協會志願服務的行列11年，周一到周五不論炎夏寒冬、颳風下雨，總是騎著裝滿便當送餐機車，為古亭社區70多名弱勢長輩送午餐。

弘道基金會表示，自1995年於全國成立志工站，輔導不老協力站，服務近3000名獨居弱勢長輩，提供家務清潔、關懷訪視、陪談、購物、寫信、陪診、散步和電話問安等服務項目

，將暖呼呼的愛送到長輩家中。

(中時)

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