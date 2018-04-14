福田水餃喊1元頂讓 2財團1宗教團體願接手

2018年04月14日 19:05 中時 柯宗緯

福田水餃開在左營區，吸引不少弱勢民眾上門求溫飽。（柯宗緯攝）

福田水餃喊出要收攤後，大批民眾光顧支持。（柯宗緯攝）

福田水餃創辦人李杰相當無奈，直說負面新聞出來「胸口彷彿被鐵鎚重擊」。（柯宗緯攝）

高雄福田水餃因9旬拾荒嬤事件，惹來滿身腥，創辦人李杰挨批沽名釣譽、炒新聞，乾脆宣布6月要關店，更喊出1元頂讓，今（14）日他受訪時表示，確實有2個財團、1個宗教團體陸續派員接觸，如果雙方理念契合的話，就正式轉手，倘若沒人願意淌混水呢？他話沒說死「到時候再看著辦！」

福田水餃連日來因95歲拾荒嬤到店內用水餃，被媒體跟進報導，但網友反應兩極，一開始讚譽李杰是佛心來著，但也有人認為他自導自演在炒作，讓他氣得決定收攤。他直說，負面新聞出來時，「像是鐵鎚在我胸口重擊，久久無法呼吸」，感嘆在台灣要做善事怎麼這麼難？

他透露，當時開店是單純想做善事、回饋社會罷了，因為自己曾經三度中風，他認為錢財乃身外之物，因此願意做憨人，撒錢投身公益，在高雄左營開立「福田水餃」，每月店面租金15萬，加上食材選用國內知名大廠水餃、人事等成本，1個月少說賠上5、60萬元，「就算全台灣的人來吃也不可能薄利多銷！」

他重申，拾荒嬤新聞絕非造假，而是志工看見主動PO網，粉絲團才分享，但現在飽受無端謾罵，心情差到極點，經過深思熟慮後決定收攤，但考量4名員工工作權，才選定6月熄燈。

他因遭網友攻擊，在臉書發文喊要以1元出讓店鋪，他坦言，這幾天確實有人來接觸，其中有2個北部知名大財團，平常有在做公益，財團說願意「支持」，但他不接受金援，只要對方有心想繼續做功德，肯虧錢為弱勢族群三餐溫飽著想，就可以坐下來好好談，另外也有1個宗教團體也有意接手，目前仍在接洽當中。

福田水餃一度被網友封為「佛心餃子」，但近來仿若從天堂掉落地獄，罵名反而較多。傳出要收攤後，記者到現場觀察，今天傍晚後陸續有不少民眾上門為李杰打氣，直嘆真的太可惜了，要他再改變主意，「這個社會已經夠亂了，需要你站出來」。李杰只是笑笑與民眾握手，事情是否有挽回餘地，還須看後續發展。

(中時)