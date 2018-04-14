台南女中師生單車長征 為癌友三度募髮募款

2018年04月14日 19:18 中時 程炳璋

台南女中「牽君一髮」單車活動14日展開，師生準備花一天半時間，騎單車到彰化中學進行宣傳。（台南女中提供）

「臺南女中牽君一髮車隊」14日進行第三次長征，這次要用一天半時間，騎單車北上150公里，預計15日中午抵達彰化高中，進行「牽君一髮，為癌友募髮募款」的宣傳分享。

台南女中這項活動是從2016年由學生自動發起及參與，每年由學姊傳承給學妹，迄今1年半以來，已舉辦3次的剪髮捐髮，兩次單車募髮募款活動，第1次騎到彰化女中，第2次騎到台東女中，14日再騎到彰化高中進行宣傳。

製作一頂假髮至少需要3000元，剪下來的長髮不能久放，如果沒有製作假髮的經費，其實大多的髮束只能被丟棄，相當可惜！學生們覺得透過活動宣傳，可以讓民眾了解癌症病友們的需求，解決只捐髮卻無經費製作成假髮的窘境。

在炎熱的天氣下騎車，並不是一件容易的事，但南女師生認為這次單車募髮募款的活動路徑經過蕭壟糖廠、蒜頭糖廠以及溪湖糖廠，在假日人潮聚集處進行宣傳募款，宣傳活動效果好。

這次「牽君一髮」單車騎乘的活動源起於彰化高中的熱情邀約。在無任何的經費支援下，左鎮國中答應出借校內環島單車社的單車，給南女學生們行善，鹽水國中校長方崑合則準備清涼飲料以及寬闊的會議室提供南女師生中途好休憩。

(中時)