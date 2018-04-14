台南女中師生單車長征 為癌友三度募髮募款

台南女中捐髮募款車隊14日開拔150公里，到彰化高中進行宣傳。（台南女中提供）

友善列印
中時
台南女中「牽君一髮」單車活動14日展開，師生準備花一天半時間，騎單車到彰化中學進行宣傳。（台南女中提供）

「臺南女中牽君一髮車隊」14日進行第三次長征，這次要用一天半時間，騎單車北上150公里，預計15日中午抵達彰化高中，進行「牽君一髮，為癌友募髮募款」的宣傳分享。

台南女中這項活動是從2016年由學生自動發起及參與，每年由學姊傳承給學妹，迄今1年半以來，已舉辦3次的剪髮捐髮，兩次單車募髮募款活動，第1次騎到彰化女中，第2次騎到台東女中，14日再騎到彰化高中進行宣傳。

製作一頂假髮至少需要3000元，剪下來的長髮不能久放，如果沒有製作假髮的經費，其實大多的髮束只能被丟棄，相當可惜！學生們覺得透過活動宣傳，可以讓民眾了解癌症病友們的需求，解決只捐髮卻無經費製作成假髮的窘境。

在炎熱的天氣下騎車，並不是一件容易的事，但南女師生認為這次單車募髮募款的活動路徑經過蕭壟糖廠、蒜頭糖廠以及溪湖糖廠，在假日人潮聚集處進行宣傳募款，宣傳活動效果好。

這次「牽君一髮」單車騎乘的活動源起於彰化高中的熱情邀約。在無任何的經費支援下，左鎮國中答應出借校內環島單車社的單車，給南女學生們行善，鹽水國中校長方崑合則準備清涼飲料以及寬闊的會議室提供南女師生中途好休憩。

(中時)

山城最美的風景！中市府強化志工… 「迓媽祖-接財神」祈福遶境 信眾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。