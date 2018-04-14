「迓媽祖-接財神」祈福遶境 信眾和烏溪橋聯合接駕

2018年04月14日 20:05 中時 楊樹煌

▲台中玉闕朝仁宮隨鑾轎徒步至敦和宮參香的舞獅陣頭。（楊樹煌攝）

▲台中市烏日區玉闕朝仁宮至草屯敦和宮的參香團由立法院副院長蔡其昌扶轎跨過烏溪橋進入南投縣境。（楊樹煌攝）

▲南投縣敦和宮和台中市玉闕朝仁宮在烏溪橋頭的聯合接駕祭拜儀式，中為立法院副院長蔡其昌、右3南投縣長林明溱、右2和宮主委林宜裕。（楊樹煌攝）

▲台中市玉闕朝仁宮遶境祈福的隊伍抵達烏溪橋，敦和宮的神轎也在橋頭迎接。（楊樹煌攝）

互結兄弟宮廟的南投縣草屯敦和宮與台中市烏日區玉闕朝仁宮，今14日由立法院副院長蔡其昌率領陣頭跨過烏溪橋，南投縣長林明溱、敦和宮主委林宜裕及信眾們持香在橋頭接駕，約近5,000人的徒步、接駕及祈福遶境隊伍，場面壯觀，也成南投、台中2縣市最盛大的宗教界盛事。

供奉媽祖及武財神雙主神的台中市玉闕朝仁宮，舉辦2天1夜遶境祈福活動，玉闕朝仁宮則從今天清晨起駕，徒步到南投縣與台中交界的烏橋，包括玄壇元帥、媽祖神轎在陣頭的開路下，於下午3時30分進入南投縣，由立法院副院長蔡其昌親自扶轎入境。

台中市玉闕朝仁宮遶境祈福的隊伍抵達烏溪橋的縣界時，南投縣長林明溱、草屯鎮長洪國浩及地區所有民代都在橋頭接駕，敦和宮的神轎也在橋頭迎接，並舉行聯合接駕祭拜儀式，兩宮廟陣頭、隊伍和千信眾沿路相隨，場面盛大。

敦和宮主委林宜裕表示，358年前玄壇元帥神像奉請來台時，神像安置在草屯敦和宮、香爐請到台中市烏日區玉闕朝仁宮，因此促成玉闕朝仁宮和敦和宮成為「兄弟宮」，每年台中市玉闕朝仁宮都會到和敦和宮參香，今年是第11年，成為傳統。

林主委並指出，為歡迎兄弟宮前來，朝仁宮來了2,000餘位信眾，敦和宮也動員2,000餘位信眾到烏溪橋頭接駕，並設下香案，隆重的迎接；玉闕朝仁宮隨鑾轎徒步至敦和宮參香後，將留宿1晚，於明15日回鑾。

南投縣長林明溱表示，南投縣草屯鎮的敦和宮和台中市烏日的玉闕朝仁宮兩兄弟宮的參香活動，一年比一年盛大，台中和南投的信眾也藉此機會彼此交流，讓兩縣市民眾情誼更濃，且神明也會保佑大家平安健康。

兩宮廟的遶境祈福接駕活動，不但陣頭盛大，沿路舞獅、敲鑼打鼓，信眾燒香祈福，且鞭爆聲不絕於耳，相當壯觀。

(中時)