還原現場 轟炸敘利亞 美英法用了哪些殺器

一架英國龍捲風戰機4月14日完成敘利亞轟炸任務後，返抵賽普勒斯（Cyprus）阿克羅帝利（Akrotiri）皇家空軍基地的畫面。（英國皇家空軍）

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中時電子報

美國與英法周六早上聯手，精準打擊了敘利亞境內的化武設施，而在整個行動中，依照先後順序，三國出動了︰

英國龍捲風（Tornado）戰機

據CNN報導，英國國防部說，這次他們出動了4架武裝「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈的龍捲風戰機。戰機從東地中海賽普勒斯（Cyprus）的阿克羅帝利（Akrotiri）皇家空軍基地起飛，攻擊敘境位於荷姆斯（Homs）省的化武設施。

龍捲風GR4雙引擎戰機是英國對地攻擊主力，而它們所武裝的「暴風影」飛彈有重達400公斤的彈頭，射程遠達400公里。這意味它們不必遠航，也不必飛越敘利亞領空，就能發動攻擊。

法國「飆風」（Rafale）戰機

法國防長帕利（Florence Parly）說，這些可以武裝「暴風影」飛彈的「飆風」雙引擎戰機是從法國基地起飛。同樣的，它們不必飛越敘利亞領空，面對防空系統威脅，就能發動攻擊。

美國B-1B轟炸機

五角大廈官員說，美國空軍出動了B-1B轟炸機執行敘利亞空襲任務。不過，軍方並未透露，它攜帶的是哪些武器。但可以確定的是，美國空軍動用了由空中發射的巡弋飛彈。

擁有4引擎的B-1能發射聯合空對地距外飛彈（Joint Air-to-Surface Standoff Missile，JASSM），由於這款飛彈能搭載450公斤的彈頭，射程超過370公里，因此B-1不必面對敘利亞的防空系統，就能發動攻擊。

雖然消息人士並未透露B-1從哪裡起飛，但本月稍早美國空軍媒體曾報導，它們已飛抵卡達（Qatar）的烏岱德空軍基地（al-Udeid Air Base）。

(中時電子報)

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