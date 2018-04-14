中東局勢緊張 原油衝上三年高 國內汽、柴油喊漲0.6元

2018年04月14日 19:21 工商 彭暄貽

受到中東地區政治緊繃情勢升溫影響，國際油價大幅上揚。台塑化（6505）宣布16日凌晨1點開始，調漲汽油批售價格每公升0.6元，柴油批售價格每公升0.6元，市場零售價格則由加油站自行決定。

調整後，92無鉛汽油每公升27.3元、95+無鉛汽油每公升28.7元、98汽油30.8元、超級柴油24.9元。

敘利亞叛軍控制的的城鎮杜馬(Douma)疑似遭敘國政府軍以沙林毒氣攻擊，大批平民死傷慘重，美國總統川普(Donald Trump)揚言報復，市場擔憂，美國可能因此槓上俄國、伊朗這兩大原油出口國。

影響所及，國際油價大舉竄升，紐約商業交易所（NYMEX）5月原油期貨4月12日上漲0.25美元，來到每桶67.07美元，續創2014年12月來新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油每桶價格則達72.02美元。

分析師指出，倘若以色列資產(尤其是在敘國境內者)被攻擊，或沙烏地有城市遭飛彈擊中，甚至是沙烏地跟以色列直接聯手槓上伊朗，恐加劇國際原油波動。

此外，沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)原定要在今年下半年辦理IPO，但沙烏地已決定把時程延後到2019年。沙烏地王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)最近在接受專訪時曾表示，油價今年會走強、2019年還將進一步上漲，Aramco會努力挑選正確的時間進行IPO。

沙烏地能源部曾暗示，沙國寧願讓原油市場供給吃緊、也不要讓過剩問題懸而未決。石油輸出國組織(OPEC)必須繼續跟俄羅斯和其他非OPEC產油國合作，在2019年繼續減產，以便將全球原油庫存壓低到合理的水位。

(工商)