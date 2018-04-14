盧彥澤、范少勳《越界》CP 戲外甜蜜擁女友

盧彥澤（右）、范少勳戲裡演CP，戲外各自都有交往多年的女友。（CHOCO TV提供）

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楊孟霖（右）、施柏宇。（CHOCO TV提供）
江常輝（右）、張行。（CHOCO TV提供）
出席見面會。（CHOCO TV提供）
楊孟霖公主抱施柏宇。（CHOCO TV提供）
和粉絲合照。（CHOCO TV提供）
見面會很成功。（CHOCO TV提供）

江常輝、張行、盧彥澤、范少勳、楊孟霖、施柏宇因分別演出CHOCO TV自製BL劇「HIStory2」系列的2個單元劇《是非》、《越界》受好評，人氣扶搖直上，今辦見面會，粉絲近千人，足見魅力。

首次辦粉絲見面會的6位演員，對於自己的「第一次」覺得既緊張又興奮，盧彥澤、范少勳、楊孟霖、施柏宇表演舞蹈，范少勳說：｢其實壓力很大，但老師很認真用心地教我們，都分幾個八拍教，老師超辛苦，昨半夜還自己在練習，就是希望不要出糗。」盧彥澤表示，「我給自己打80分、跳舞表現60，但我自己覺得我的表情有加20分」。

正值期中考的施柏宇，今天為了這場見面會，早上考完試匆匆趕到現場彩排，第一個交卷的他還對著鏡頭跟教授喊話，「教授我有認真考試，為了第一次見面會，所以趕緊交卷，希望考試跟見面會都能順利過關！」他說，練舞的考試時間混在一塊，昨天臨時佛腳，還好完整地呈現。

哪個人是這次舞蹈表現的「老鼠屎」？另外3人一致公認是楊孟霖。盧彥澤還現場學楊孟霖練舞的萌樣，惹得粉絲尖叫，楊孟霖笑說，｢我跳舞反應會慢一些進入狀況啦」。

江常輝說：「我還蠻容易緊張的，而且我是人稱『尷尬輝』，只要人多的場合，就很容易出現兩種極端狀況，一種是沒輪到我就會呈現放空或是尷尬，要不然就是變成很嗨的綜藝輝，所以上台前一直很忐忑自己會是『尷尬輝』還是『綜藝輝』。」

粉絲見面會現場也找來兩位驚喜嘉賓，《是非》劇中飾演張行閨蜜的葉子，被網友稱為最佳助攻手的蘇育惟，還有《越界》劇中圈粉無數、飾演排球隊隊長賀承恩，被粉絲戲稱福利最好、摸遍全劇男演員的謝毅宏一起同樂，見面會上也幫4月壽星張行、楊孟霖慶生。

6個人的IG粉絲數全都翻倍成長，張行從幾百人直線上升到已超過3萬，盧彥勳從3000人飆升到５萬，范少勳粉絲數也大幅成長5、6倍，IG粉絲數近6萬，范少勳說：「從這部戲開播以來，我的粉絲數幾乎每天都增加『1K』，真的很開心！」

江常輝在《是非》中精湛演技，粉絲數倍增外，讓他最興奮的是：｢我現在在社群媒體發的文，大家的迴響變得比以前多很多，而且我終於有了自己的『維基百科專頁』，讓我覺得蠻驚喜、開心，有被肯定的感覺」。

盧彥澤、范少勳劇中演CP，戲外各自有交往多年的女友，盧彥澤和女友已愛情長跑12年，已打算給女友甜蜜歸宿。24歲的范少勳日前剛被爆有交往5年的女友Lucy，他和女友都熱愛衝浪，個性開朗活潑，今被問感情，他說：「新聞出來之後，和女友之間沒有任何影響，粉絲的反應也很正面」。

有粉絲會告白，或把他們當作另一半，施柏宇笑說：「我還蠻常被男粉絲求愛的，也會有粉絲把我當成男朋友，他們會直接稱呼我『小哥哥』。」張行對粉絲的畫功印象深刻，「有很多粉絲創作小非或張行的漫畫版，還有粉絲知道我喜歡《鋼鐵人》，現在我的IG牆上滿滿的都是粉絲的圖文創作」。

挾著「HIStory2」的人氣，CHOCO TV宣布開拍「HIStory3，並將推出「H卡」，希望號召更多喜歡HIStory系列的粉絲，一起以行動支持，催生第3季作品。

(中時)

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