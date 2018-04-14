寶貝潛能中心上樑 還缺4000萬善款

2018年04月14日 20:01 中時 蔡依珍

4位慢飛大寶貝擔任服務禮生，為來賓們服務點心及茶水的服務。(蔡依珍攝)

寶貝潛能中心新家園14日上樑。(蔡依珍攝)

寶貝潛能中心新家園14日上樑。(蔡依珍攝)

在地經營14年的寶貝潛能發展中心積極為逐漸長大的身障「大寶貝」蓋新家，目前工程進度已完成60％，但還有高達1456萬元的資金缺口，14日舉行上樑典禮，市長鄭文燦率先捐出1萬元，並鼓勵大家響應中心發起的「百元愛心磚」，期盼集結眾人力量，讓資金募集能夠快一點，幫助寶貝家園早日完工。

寶貝潛能發展中心專職收托0至6歲身心障礙兒童，隨著孩子長大，面臨銜接問題，寶貝潛能發展中心主任陳美谷表示，許多13年前畢業的寶貝，有些已從高中畢業，目前只能待在家裡，有些即將畢業面臨就業的困境，但我們仍然要關心他們的未來，2017年在大家幫助下，在八德區茄苳路興建新的寶貝家園。

「募款的進度趕不上築家的速度！」陳美谷說，目前第二期工程款尚缺1456萬元、第三期還欠2600萬元，若未籌募到經費，將面臨停工的困境，因此發起「百元愛心磚」活動，只要有14萬元人捐款100元，或1.4萬元人捐款1000元就可以達成，期盼社會大眾一起來幫忙，讓寶貝家園早日完工。

現場也來了4位慢飛大寶貝擔任服務禮生，為來賓們服務點心及茶水的服務，慢飛寶貝雖然動作比較慢，卻可以將點心和茶水送到貴賓手上，其中自閉症身障兒佑佑已從寶貝中心畢業11年，今年是北科附工綜合職能科高二的學生，每逢寒暑假都會到中心擔任志工照顧學弟妹，不但可以準時上下班打卡，還是老師好幫手。

未來佑佑從高中畢業，將面臨就業的問題，身障寶貝只要有職業訓練的環境培訓，將來一定有機會進入一般職場工作，同時也可以減輕父母及社會的負擔。期待社會各界踴躍捐款，寶貝家園「百元愛心磚」捐款方式：郵政劃撥：19907568；戶名：寶貝潛能發展中心（請註明「百元愛心磚」），期待各界發揮愛心、踴躍捐款。

(中時)