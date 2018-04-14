陳振貴喊話教育部：盡快處理管案 勿延燒下任部長

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旺報

實踐大學校長陳振貴表示，教育部長潘文忠處理管案迄今進退维谷、心力交瘁，甚至成為台大校長人事案的代罪羔羊，最後以辭職卸責了事；「潘部長希望他的辭職能停止藍綠政治操作與泛政治化攻擊汚衊，但我認為即使他辭職，只要此案未了，紛爭仍不會停止！」他呼籲教育部儘快適法性處理，公布准否結果，讓社會公斷，否則可能延燒到下任教育部長。

陳振貴表示，潘部長認為自己已經盡力妥適處理，並把責任推給管中閔，怪他未出面澄清，及台大校長遴選委員會、台大校務會議未徹底釐清事實；「潘部長所指的政治操作，除了在野黨，執政黨立委與府方給他的壓力一定也不小，加上社會媒體輿論壓力讓他進退失據，內心掙扎與煎熬可想而知！」

陳振貴認為，潘部長任職近二年來，處事沈穏，在課綱爭議之後接捧，針對中小學教育部分著力較多，可算完成階段性任務；但他也認為潘部長在高教部份著力較少，多由次長司長部屬負責，是美中不足之處。

陳振貴說，管案辦到政府有史以來首次須組跨部會諮詢專案小組介入處理，可見非常困難度非常高，但其角色位階與功能尚待觀察。他並期許下任教育部長最好有高教與國際經驗，帶領台灣大專校院面對少子化、國際競逐與兩岸交流三大挑戰，並妥切作好教學品保管理、經費資源分配。

(旺報)

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