勇哥重回319槍擊案前午餐地 項莊舞劍意在侯友宜？

2018年04月14日 20:10 中時 李義

陳水扁重回陳明澤議員服務處，吃了1碗當年吃的滷肉飯。（李義翻攝）

陳水扁重回陳明澤議員服務處，與地方支持者合影留念。（李義翻攝）

陳水扁重回陳明澤議員服務處，對議員陳明澤（左二）、陳妻（左一）及友人，回憶當年情景。（李義翻攝）

勇哥14日趴趴走，不是去政治集會，重回至今仍深受台灣社會高度議論的319槍擊案發生前，在高雄縣湖內鄉用午餐的議員陳明澤的服務處，吃了1碗當年吃的滷肉飯，還自嘲差一點就是「最後的午餐」。當年偵辦319案的侯友宜已確定為國民黨披戰袍拚新北市長，阿扁此時的動作，是項莊舞劍，意在侯友宜？

通過國民黨初選的侯友宜是當年偵辦319案的指揮官，阿扁此時舊地重遊，再對照先前「新勇哥物語」對蘇貞昌重披戰袍戰新北市長內容，不禁令人好奇，項莊之劍是否指向侯友宜。

文中還引用「簾頗老矣，尚能飯否？」，似乎頗有老櫪伏驥之意，文末又說要去凱道向蔡總統陳情，似乎在提醒民進黨，阿扁可為2018低迷情注入新活力。

地方政壇14日傍晚即傳出陳水扁重回原高雄縣湖內鄉議員陳明澤服務處，但一直無人願意證實，晚間，「新勇哥物語」第75篇即在私密群組出爐。全文如後：

勇弟：2004年總統大選發生的319槍殺案，關鍵的100分。阿扁重回高雄湖內午餐停留70分鐘的歷史現場，30分鐘後阿扁與呂副在台南金華路上雙雙遇刺。由於隔天就要投票，當天扁蓮上午高雄、下午台南一路掃街作最後衝刺，預計傍晚再趕往台中、接著出席桃園、板橋的3場造勢晚會，最後則參加台北中山足球場「天佑台灣」選前最後一夜的祈福晚會。

勇哥：阿扁還記得14年前的午餐，一口氣吃了兩碗的滷肉飯。14年後只能用一碗，「簾頗老矣，尚能飯否？」阿扁回到當年用膳的相同餐桌，心有所感的告訴大家，如果30分鐘後的槍殺不幸喪命，那將是阿扁「最後的午餐」！阿扁也特別看了被藍營說成「自導自演」的廁所現址，懷疑阿扁自己用鐵管捲起鮪魚肚，再用刀子割成長11公分、寬2公分、深2公分的傷口。

勇弟：阿扁與呂副站在同一輛的吉普車上沿街拜票，鞭炮聲不絕於耳，滿臉都是炮仔煙，趁著用餐前上個洗手間洗淨炮灰，前後不到4、5分鐘。法醫師石台平與藍營指定的世界知名鑑識專家李昌鈺博士，都鑑定阿扁的傷口不是刀傷，而是近距離的槍傷。陳文茜也在南方人物雜誌說所謂奇美小護士是亂講的。14年過去了，又有誰可以還阿扁公道？

勇哥：為了年底選舉，319槍殺案又被「扁維拉」。問題是2008年國民黨重返執政，檢警調都在馬政府手中，經過8年重起調查，也沒辦法推翻台南地檢署檢察長朱朝亮（後來出任特偵一班發言人）召集領導的專案小組所提調查與偵結報告。此外民進黨再度執政也有2年，法務部長又是紅衫軍法律顧問出身，也沒辦法否定朱朝亮的調查與偵結報告。重查319案已經10年，馬政府不交待清楚，蔡政府竟也不聞不問。請問阿扁該怎麼辦？

勇弟：建議阿扁在520當天，由勇哥帶隊陪同阿扁到府前凱道向蔡總統陳情去！

(中時)