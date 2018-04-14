總統召開國安高層會議 裁示：解放軍動態秉持不挑釁、不怯敵原則

蔡英文總統13日赴蘇澳基地並登基隆艦視導「宜蘭地區部隊」，操演有別以往皆採全實彈或部分實彈操演，今年採模擬方式，一顆實彈也沒有。（軍聞社提供）

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近期區域及中東安全情勢最新發展，蔡英文總統在今下午四點邀集行政院副院長施俊吉及國安部會首長召開國安高層會議。總統在會中裁示，就解放軍動態，請國防部加強周邊海、空域之情勢掌握，持續現有戰備，秉持不挑釁、不怯敵之原則，保衛國家領空、領海，並針對不實資訊，即時因應，以安定民心。

蔡英文總統今召開國安高層會議，會中總統除聽取國防、外交與情治部門報告有關解放軍最新動態在內等區域安全狀況及敘利亞化武攻擊平民後國際社會因應與情勢分析，也與各首長廣泛交換意見，了解政府各單位因應各種可能情勢所做的準備。

總統在會中作出四點裁示，一、 就解放軍動態，請國防部加強周邊海、空域之情勢掌握，持續現有戰備，秉持不挑釁、不怯敵之原則，保衛國家領空、領海，並針對不實資訊，即時因應，以安定民心。

第二、 媒體平台上各項未經主管機關證實之國安相關訊息，請國人切勿輕信或過度揣測，主管機關也務必即時掌握，即時提供國人正確資訊。

第三、 針對敘利亞情勢，請各相關部門嚴密掌控，對於敘利亞政權以化武攻擊平民的暴行，我政府基於遵守國際公約禁止使用化學武器，強烈反對並譴責此一行為，並支持國際社會所採取之必要制裁行動。未來亦將持續與國際社會共同提供人道救援，以利該地人民早日回歸正常生活。

第四、 針對周邊與中東安全情勢所可能造成的社會及經濟影響，請行政院協調各部會預擬各項應變措施，以維持國內物價與股市穩定。

這次會議歷時約一百分鐘，總統、行政院施俊吉副院長及國安會李大維秘書長、國防部嚴德發部長、外交部吳釗燮部長、國安局彭勝竹局長、陸委會陳明通主委等首長等均出席與會。

(中時)

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