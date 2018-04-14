女兒咘咘爭寵竟甜喊修杰楷「老公」 賈靜雯無奈

咘咘3個月大的時候超萌雙眼迷翻網友。（圖片提供：中天）

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賈靜雯閃嫁修杰楷後3年生2女，一雙大眼千金「咘咘、BO妞」成超萌小網紅，賈靜雯在咘咘3個月大時就帶著她登上親子實境秀《媽媽是超人》，一家人的超可愛互動，受到不少觀眾喜愛，在錄製《媽媽是超人》第一季時，咘咘還只是個3個月大的寶寶，當時在襁褓中咿咿呀呀的娃兒，現在已經2歲多了，可以跟爸爸媽媽對話互動，童言童語經常萌翻粉絲，賈靜雯就獨家透露，咘咘竟然會開口對著爸爸喊「老公」。

2歲的咘咘在錄製最新一季《媽媽是超人》時，時常鬼靈精怪的和爸媽回嘴，像是她不想吃蔬菜時，修杰楷板起臉孔講了一句「欠修理了」，咘咘睜大眼秒回「我不要欠修理」；還有修杰楷和BO妞一起捉弄咘咘時，咘咘則學起大人語氣喊著「煩死了，我煩死了啦」，突如其來的回話經常讓爸媽笑到不行。

咘咘不只愈來愈像小大人，甚至也開始和媽媽賈靜雯爭寵，賈靜雯笑稱：「我覺得爸爸跟女兒之間真的就是前世情人，爸爸也很會跟小孩撒嬌，然後咘咘很會學我講話，有時候還會對著爸爸喊『老公』，其實我也很少叫老公，我也不知道為什麼她會這樣叫。」咘咘除了跟媽媽爭寵外，也在妹妹BO妞面前也會擺起「大姊姊」姿態，賈靜雯說：「她會跟波妞說，『這樣可以嗎？』、『這個可以拿嗎？』完全就是學我的口氣。」無奈透露咘咘講話時常讓媽媽好氣又好笑。

(中時)

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