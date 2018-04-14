2018佛誕節將登場 號召民眾淨灘植樹愛地球

佛誕文化節點燈儀式。（慈法禪寺提供）

友善列印
中時
共同演唱佛誕歌曲〈Happy Buddha Day〉。（慈法禪寺提供）
淨海淨灘愛地球。（慈法禪寺提供）
淨耀法師主持浴佛大典。（慈法禪寺提供）
淨耀法師參與植樹愛地球活動。（慈法禪寺提供）
佛誕大會場面浩大。（慈法禪寺提供）

2018新北國際佛誕文化節即將展開，以「覺醒」與「融合」之核心理念，秉持佛教悲智願行精神，結合「宗教、公益、文創、教育、學術、科技、環保」等主題陸續登場，首波為4月28、29日，第二波5月4至6日及5月9日，第三波為5月22日。

本屆佛誕文化節主旨以「佛誕啟航、立足兩岸、一帶一路、邁向國際」為目標，共同推動國際佛誕慶典活動，把佛誕精神傳遍世界各角落，打造媲美西方耶誕文化的「佛誕盛世」。

首波淨海淨灘淨化家園將於4月28日、29日先後在高雄梓官蚵仔寮漁港、新北貢寮龍洞灣舉行。承辦單位之一的慈法禪寺住持淨耀法師指出，每個人都是地球的一份子，維護海洋的潔淨責無旁貸；此前常有海龜、鯨魚因吞下過多塑膠袋、漁網致死事件頻傳，當海洋生物被塑膠害死，其他魚蝦又吃了牠們含有過多塑膠粒的屍體，再被人類吃掉，這些塑膠粒最終還是回到人體，造成健康上的危害。

他呼籲大家減塑、勿亂丟垃圾，愛護地球，也藉此佛誕節推動吃素，1天、1周、1個月都好，不殺生長養慈悲心，常存善念

就能減少被殺動物的怨憎心，世間也會更祥和；也可以因此減少飼養牛羊豬等，減少動物排氣進而保護地球臭氧層。

5月4日將在三峽佛光山金光明寺舉行「覺醒與融合」國際佛誕交流座談會；有來自世界各地的宗教人士、團體及環保專家

、學者參與。5月5日於淡水漁人碼頭觀景台辦慶佛誕公益親子健行；5月6日假板橋第一運動場廣場舉行「觀樂慶佛誕PARTY&蔬食淨心園遊」，千僧托缽，為民祈福，同時舉辦佛曆2562年浴佛祈福大法會。

5月9日至13日則在高雄展覽館展出禪畫藝術家洪啟嵩世紀大佛畫，此幅是史上最大的佛像，達50層樓高，讓世人仰望之餘心生恭敬歡喜心。此外，5月22日共慶佛誕，自早上8時至10時，慈法禪寺及全國道場都有叩鐘祝禱植樹祈福活動。

(中時)

生態永續！靈鷲山佛教教團石碇溪… 黃雲陶藝展匯聚40國作品 黃偉哲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。