2018佛誕節將登場 號召民眾淨灘植樹愛地球

2018年04月14日 20:20 中時 洪秀瑛

共同演唱佛誕歌曲〈Happy Buddha Day〉。（慈法禪寺提供）

淨海淨灘愛地球。（慈法禪寺提供）

淨耀法師主持浴佛大典。（慈法禪寺提供）

淨耀法師參與植樹愛地球活動。（慈法禪寺提供）

佛誕大會場面浩大。（慈法禪寺提供）

2018新北國際佛誕文化節即將展開，以「覺醒」與「融合」之核心理念，秉持佛教悲智願行精神，結合「宗教、公益、文創、教育、學術、科技、環保」等主題陸續登場，首波為4月28、29日，第二波5月4至6日及5月9日，第三波為5月22日。

本屆佛誕文化節主旨以「佛誕啟航、立足兩岸、一帶一路、邁向國際」為目標，共同推動國際佛誕慶典活動，把佛誕精神傳遍世界各角落，打造媲美西方耶誕文化的「佛誕盛世」。

首波淨海淨灘淨化家園將於4月28日、29日先後在高雄梓官蚵仔寮漁港、新北貢寮龍洞灣舉行。承辦單位之一的慈法禪寺住持淨耀法師指出，每個人都是地球的一份子，維護海洋的潔淨責無旁貸；此前常有海龜、鯨魚因吞下過多塑膠袋、漁網致死事件頻傳，當海洋生物被塑膠害死，其他魚蝦又吃了牠們含有過多塑膠粒的屍體，再被人類吃掉，這些塑膠粒最終還是回到人體，造成健康上的危害。

他呼籲大家減塑、勿亂丟垃圾，愛護地球，也藉此佛誕節推動吃素，1天、1周、1個月都好，不殺生長養慈悲心，常存善念

就能減少被殺動物的怨憎心，世間也會更祥和；也可以因此減少飼養牛羊豬等，減少動物排氣進而保護地球臭氧層。

5月4日將在三峽佛光山金光明寺舉行「覺醒與融合」國際佛誕交流座談會；有來自世界各地的宗教人士、團體及環保專家

、學者參與。5月5日於淡水漁人碼頭觀景台辦慶佛誕公益親子健行；5月6日假板橋第一運動場廣場舉行「觀樂慶佛誕PARTY&蔬食淨心園遊」，千僧托缽，為民祈福，同時舉辦佛曆2562年浴佛祈福大法會。

5月9日至13日則在高雄展覽館展出禪畫藝術家洪啟嵩世紀大佛畫，此幅是史上最大的佛像，達50層樓高，讓世人仰望之餘心生恭敬歡喜心。此外，5月22日共慶佛誕，自早上8時至10時，慈法禪寺及全國道場都有叩鐘祝禱植樹祈福活動。

(中時)