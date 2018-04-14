利菁為宣傳出外景玩遊戲 擔心頭髮被吹亂

利菁難得上綜藝節目錄影。（圖片提供：中視）

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利菁覺得出外景玩遊戲很開心。（圖片提供：中視）

利菁日前為宣傳上中視綜藝節目《飢餓遊戲》，平常只錄棚內節目的她，這次這次來上外景節目其實覺得相當特別新鮮的，「其實對遊戲沒什麼壓力，最大壓力是髮型吧！」愛美的她說：「因為外面風很大、髮型很難作，很怕把我的頭髮吹亂。」至於體力，「因為都有在重訓、跑起來也很快，但因為那天穿了增高鞋所以有點不好跑，好可惜！」

回憶過程，她聊到：「裡面有一段我好像有點背叛王仁甫、因為我自己跑掉，但那是因為節目的關係啦！不然我可是忠誠的哦！」強調自己可是最有義氣隊友。而這次錄影《飢餓遊戲》，利菁覺得最有趣的是後面一段，「就是我要去找一個比重量的東西，但因為我實在不知道孫協志在想什麼！？因為要比這個東西長、比這東西短、比這東西輕！？我一直強調、叫孫協志要找一個中等的、中等的、中等的！結果他找了個很小的東西，我就想說：哪有比那個東西更輕的東西啊？」

面對三位主持人，「覺得協志很NICE、標準的像大哥哥的人。王仁甫好可愛、我覺得他們三個人都是各司其職、也可以在節目中看到三個人各自的風采。」而曾跟許孟哲工作合作過，「我知道他(孟哲)本身就是個比較靦腆的小男生、這次也是孟哲邀請我來上節目。」又說「不過我有拜託協志稍微照顧我一下啦！這次真的玩得很開心、最開心的應該是我跟仁甫一起玩，因為我們兩個都一起趁機偷懶！哈哈！我要特別謝謝仁甫的照顧。」

(中時)

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