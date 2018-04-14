李國毅圈粉圈到86歲阿嬤 北上追星討抱

2018年04月14日 20:44 中時 洪秀瑛

和小粉絲玩自拍。（粘耿豪攝）

粉絲力挺。（粘耿豪攝）

會粉絲笑得開心。（粘耿豪攝）

許光漢（左）和李國毅牽手裝曖昧。（粘耿豪攝）

李國毅帥萌表情。（粘耿豪攝）

李國毅幫謝欣穎撩髮秀撩功。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅、謝欣穎、謝沛恩、許光漢今出席主演的電視劇《1006的房客》粉絲見面會，李國毅被問到好友李佳穎先前傳劈腿阮經天新聞，他說相信他們都是善良的人，也知道李佳穎個性，不需要特意也沒有安慰她。

《1006的房客》劇情燒腦又緊湊，擁大批粉絲群，台北見面會現場來了一位86歲的阿嬤，因為看了戲被李國毅圈粉，從中壢北上來追星，讓李國毅十分感動，還上前擁抱，許光漢驚訝說「我還以為是你阿嬤」。

李國毅這次在《1006的房客》突破演出，獲得許多好評，「每一場都很印象深刻，也演得相當過癮」，他和許光漢之間的兄弟互動，讓許多粉絲吵著要兩人乾脆湊一對，許光漢開玩笑說：「其實之後劇情走向大概就是這樣沒錯。」李國毅聞言也順勢牽起許光漢的手，全場尖叫聲不斷。

劇中是李國毅同居人的謝欣穎，一直接收李國毅的「撩妹」攻勢，被問到哪一招對現實中的謝欣穎最管用？謝欣穎說：「其實我不喜歡被撩，但是我很喜歡被國毅撩。」李國毅立刻伸手替她撩髮，讓謝欣穎笑得合不攏嘴。

謝沛恩在本周的演出讓許多人驚豔，壓抑又崩潰的情緒，她自己都覺得很累，「其實能這樣演戲也是蠻有趣的，畢竟平時的謝沛恩不會這樣。」

《1006的房客》每週三、四晚10點30分於台視，每週六晚間8點於東森綜合台，每週三晚間10點愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時)