喜歡吃路邊攤嗎？這六種路邊小吃醫生絕對不碰

2018年04月14日 20:42 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣小吃便宜又美味，但近年來三不五時就傳出食安風波，許多不肖廠商都會使用各種「添加物」來增加口感或是延長保存期限，但這些添加物下肚後都會對人體造成傷害。《微信－名醫養生》就表示，有6種小吃能不吃就不要吃。

1.加工海鮮食品：魚丸、蝦球、蟹肉棒是火鍋時的必備食材，但這些火鍋料大部分都有香精、色素、漂白劑和食用明膠等容易傷身的添加物，吃多也會造成健康負擔。

2.人工奶油：人工奶油是將植物油經氧化處理後變成固體，加入了防腐劑和香精、色素達到天然奶油的口感，市面上常看到的蛋糕、酥皮和奶精也都能看到人工奶油蹤影，吃多恐造成心血管疾病。

3.加工肉製品：火腿、培根、香腸、熱狗是許多人的最愛，在吃早餐的時候都要來上一份，為了增加口感會添加肥肉和澱粉，而這類加工肉在製作時，蛋白質分解產生的胺類物質會和食物本身的硝酸鹽結合，產生致癌物亞硝胺，吃多將提高罹癌風險。

4.還原果汁：一般市售果汁都是這類還原果汁，整瓶包裝內只有10%左右的原汁，剩下全部都用水和糖補充；更惡劣者甚至沒有任何果汁成分，只有人工香料和色素、糖水。

5.蜜餞：不少品質、賣相不佳的水果，挑選過程中被淘汰後，就會送到工廠使用糖漬和人工色素加工、醃漬，成品就是我們所看到的蜜餞，不僅營養含量低，維生素喪失殆盡，吃多了也容易造成發胖，甚至導致糖尿病。

6.廉價的濃湯類：好喝的濃湯都必須經過重重難關，花上大量的時間與心力熬煮。但許多餐廳為了成本考量，都使用現成調理包與濃縮高湯應付，吃多了對身體也會造成負擔。

(中時電子報)