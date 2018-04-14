包欣玄1射1傳 處女秀征服木蘭聯賽

前旅外好手包欣玄在木蘭聯賽處女秀，就替台中藍鯨貢獻1進球1助攻。（李弘斌攝）

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中時電子報
／新北報導

在美國長大，曾於瑞典、日本旅外踢球的包欣玄，14日上演木蘭女足聯賽處女秀，結果「阿包」攻守兼備，上半場勁射破門，下半場於球門線上解圍，還送出助攻，幫助台中藍鯨以5比1大勝花蓮女足，首次亮相就征服了木蘭聯賽。

木蘭聯賽開踢 衛冕者台中藍鯨5比1大勝花蓮

「謝謝大家的支持，第一次踢木蘭聯賽，自己的表現還算滿意，但還有很多東西可以調整和進步。」包欣玄賽後謙虛的說。

台中藍鯨的鋒線有國家隊主力射手李綉琴、賴麗琴，右翼何宣宜也是現役國腳，去年雖然贏得聯賽后冠，左翼攻擊卻一直欠缺威脅性，本季由包欣玄頂上，罩門反而成為競爭優勢。

花蓮也知道阿包的厲害，開賽後採取壓迫防守，就是不讓藍鯨換邊打左路，但在第27分鐘李綉琴先馳得點後，局面略有改變，第33分鐘中場劉千芸逮住機會過頂斜傳左路，包欣玄帶球內切射門，毫不猶豫的攻入生涯首顆木蘭聯賽進球。

「其實今天麗琴、綉琴和思瑜（藍鯨門將）都有很好的發揮，但阿包的速度和power替球隊增加很多活力，看她拿球，隊友就知道球一定能送到定位，此外，她的努力和場上表現，也都有領導作用。」藍鯨教頭呂桂花說。

藍鯨此役以5比1大勝，但雙方差距其實不大，下半場花蓮奮力反撲，若非包欣玄先在球門線上解圍，後來吳詩萍頭槌破門，比數可能只剩1球差距。第63分鐘包欣玄左路下底吊中，助攻何宣宜進球，更讓藍鯨討回舒服的3球領先，成為衛冕軍奠定勝局的關鍵。

有趣的是，包欣玄不僅用場上表現征服觀眾，一位家長還在場邊跟小朋友說：「那個包欣玄以前有在瑞典、日本踢球，現在回台灣比賽，平常還在竹科上班，要當工程師！」看來阿包的足球故事，也能激勵、啟發不少小朋友呢！

(中時電子報)

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