買的起! 人造鑽石成本降低40％

2018年04月14日 20:58 中時電子報 江飛宇

光彩耀目的寶石常是情感的信物，全球寶石和珠寶市場一直在上升中，預計到2022年，全球寶石的交易總價將達到4430億美元。但是天然寶石相當有限，人工合成倒是不錯的替代方案。

下一個大未來(Next big future)報導，安達鑽石公司(adadiamonds)是全球頂尖的人工鑽石培養公司，這家公司所做的人工鑽石並不是俗稱「蘇聯鑽」的人工鋯石，而是在化學成分、光學性能等物理性質上與金剛石完全相同的鑽石，甚至與採礦出來的天然鑽石相比，安達鑽石雜質、缺陷都更少，所具備的色彩與天然鑽石更白、更亮。

究竟怎麼做到呢?目前有兩種培養鑽石方法，首先是高壓高溫法（HPHT），首先將需要小鑽石做為種子，將它放入生長池中，然後將石墨插入鑽石種子的頂部，接下來在無氧環境下，加熱到攝氏1500度，加壓到平時壓力的7萬倍，這等於是模擬地底下地質作用。如此極端溫度和壓力下，生長池中的石墨，將會被熔化成液態碳，然後在冷卻的過程中開始在鑽石種子外層結合成碳晶體，也就是金剛石晶體，如此一來就能讓小鑽石變成大鑽石。

第2個方法稱為「化學氣相沉積法」（CVD），這個方法也需要一個鑽石薄片做為基底，然後薄鑽石的頂部注入碳氫化合物氣體(或許是甲烷CH4)，接著啟動高功率微波，這將會打破碳氫化合物之間的電子鍵，使碳原子與氫原子分開，許多游離的碳原子就會逐漸附著到薄鑽石上，類似於雪花或是霜花那樣慢漫沉積成結晶狀的鑽石。

至於要用什麼方法製作，端看需求而定，不同的工藝會造成不同性質的色澤。

鑽石也有很大的工業用途，2014年全球工業鑽石市場價值超過200億美元，其中40％是金剛石粉末形式，用於切割、鑽掘與打磨等工作，價格範圍為每公斤4,500美元至7,500美元，因此人工合成有其必要性。同時人工鑽石也比較環保，國際成長鑽石協會報告說，與僅需要70升水的合成鑽石相比，天然鑽石的開採，需要15億倍的碳排放和480升的水，兩者中間的差距無法以道里來計。

(中時電子報)