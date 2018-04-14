伍鐸戰老東家發威 完投率富邦大勝中信

2018年04月14日 21:01 中時電子報 蔡銘仁

伍鐸自中信兄弟轉戰富邦悍將，今(14日)重返台中洲際棒球場，身著富邦的藍色球衣，首度與中信的前隊友們交手，伍鐸威風八面，完投9局被打5安失3分，繳出優質先發，加上富邦打線爆發，靠高國麟和林哲瑄2轟領軍，攻得11分，終場11比3勝出，中止四連敗。

富邦昨遭中信海電，2比19輸球，但此役他們能贏球，林哲瑄扮演進攻端的關鍵要角。林哲瑄1上先和高國麟聯手發威，用2發2分炮狙擊中信洋投艾迪頓；接著5上2出局後，富邦進占三壘，林哲瑄也適時敲出安打，打進1打點，更趁著對方失誤跟暴投，替球隊跑回1分。

接著7上富邦無人出局進占滿壘，林哲瑄1出局後，揮出高飛犧牲打，進帳單場第4分打點；總計他3打數2安，4打點是全隊最多。該局接在林哲瑄後，高孝儀、林宥穎和李宗賢也跟進敲安，聯手替球隊打進4分，助富邦將領先擴大為11比0。

隊友給足火力支援，伍鐸也用好投回應，他前5局1分未失，僅讓中信上過1次得點圈，持續壓制到9下，才被曾陶鎔代打3分炮丟分；總計他此役投9局被打5安、失3分，另有7K、沒有保送。富邦投打俱佳，強勢摘下勝果，伍鐸進帳第2勝，獲選單場最有價值球員，艾迪頓吞本季首敗。

另，Lamigo桃猿和統一獅在台南棒球場交手，猿隊打擊爆發，在王柏融和林泓育皆3安猛打賞帶領下，揮出14安得9分；史博威來台後，地位備受威脅的道恩斯，也繳6局失2分好投。猿隊投打俱佳，9比2擊敗地主獅隊，道恩斯摘本季第2勝，獅隊先發洋投馬丁尼茲吞首敗。

(中時電子報)