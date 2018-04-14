桃李春風雙甲子！安坑國小創校120周年校慶

2018年04月14日 21:15 中時 葉書宏

新北市安坑國小今（14日）歡慶120歲生日。（葉書宏翻攝）

新北市安坑國小今（14日）歡慶120歲生日。（葉書宏翻攝）

新北市安坑國小今（14日）歡慶120歲生日。（葉書宏翻攝）

新北市安坑國小今（14日）歡慶120歲生日。（葉書宏翻攝）

新北市安坑國小今（14日）歡慶120歲生日，邀請教育局專委林瑞泰致詞、切校慶蛋糕、表揚安坑三代同堂長青校友、陶土磚簽名，祝賀學校雙甲子生日。

安坑國小於民國前13年創立，原為安坑公學校，經台灣光復後改為國民學校，至57年九年國民義務教育實施改為安坑國民小學至迄今已有120年歷史。學校以「桃李春風雙甲子，安坑展風華」為主題，規劃一整年校慶系列活動，包括校慶音樂會、校友回娘家、三代同堂表揚、校史展、學生美展、路跑等活動，歡慶雙甲子。

開幕典禮由學校管樂、弦樂及合唱團共同演奏由及人中學李志豪老師重新改編的安坑校歌及生日快樂歌曲，搭配全校師生一起合唱，歡慶安坑國小120歲生日快樂，歷屆校友受到校方的邀請，熱情回母校參加盛會，讓慶祝大會更加熠熠生輝。

教育局表示，新北市挹注安坑國小硬體建設包含勤學樓廚房清洗區重新整建為大樹廣場、仁愛樓閱覽教室增設、明德樓及勤學樓耐震補強工程、至善樓後方遊戲場共容式遊具增設、視聽教室硬體改善工程、仁愛樓地下室展演舞台改建等，讓安坑國小學童在豐富的學習資源及校園安全環境快樂地成長。

另外，安坑國小配合120周年校慶舉辦學生美勞成果展，展出學校全體學生在藝文方面的才華，也透過校史文物展的安坑文物史料陳列，帶領民眾穿越時光隧道，讓熱鬧的校慶活動添了濃濃的藝文及懷舊氣息。

(中時)