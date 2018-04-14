成人漫畫等於色情？一句話惹怒漫畫家

2018年04月14日 21:14 中時 許文貞

「你不是作者嗎？可不可以送我一本書？」漫畫家莊永新被這句話惹怒。（截取自網路）

政府近年關注台灣漫畫發展，投入資金成立漫畫基地、漫畫博物館等，但若問一般民眾知不知道有台灣漫畫，大部分的人還是一問三不知。拍過500多隻廣告的導演莊永新，另一個身份便是漫畫家，近日在臉書貼出一隻動畫影片，描繪路人對於漫畫的諸多誤解，有如示範如何「一句話惹怒漫畫家」，內容引起許多創作者共鳴，紛紛留言轉貼。

影片中，一位路人問莊永新：「你是漫畫家喔？是畫四格的嗎？是卡通嗎？有出書喔？哪裡可以看到？圖像小說，是小說嗎？成人閱讀的漫畫，是色情的嗎？不是那為什麼小孩子不能看？台灣有嗎？你是作者，那可以送一本來看看嗎？」連番的提問，讓莊永新內心猛番白眼，忍不住暴怒。

莊永新表示，這段動畫影片花了兩天時間製作，自己分飾兩角配音，靈感來自半年前一段和一位40幾歲的保險員的真實對話，「那段對話讓我發現，一般民眾其實完全不了解台灣漫畫在幹嘛。明明台灣現在漫畫、圖像小說有些發展，但沒有人清楚，大部分的人還是只聽過日本漫畫。」

莊永新坦言，「在台灣被稱作漫畫家，其實讓人五味雜陳。」他表示，因為大部分的人不懂漫畫，對於漫畫家的刻板印象就是很宅，或是完全模仿日本漫畫的創作，畫著大家都沒聽過的作品，「好像我們在做的是什麼不正經的行業似的，充滿偏見。」

莊永新表示，社會總是說要鼓勵台灣原創，但即使台灣漫畫家近年頻頻參與國際交流，像是法國安古蘭漫畫節、比利時漫畫博物館展覽等，台灣人卻大部分都不知道，「政府單位需要使用圖像的時候，也會先想到凱蒂貓、史奴比、龍貓等，而不是運用台灣的圖像，更不曉得台灣有哪些作品。」

莊永新舉例，就像漫畫大師鄭問去年過世時，大部分的人也不曉得台灣有這樣一位厲害的漫畫家，「還好接下來有展覽活動，出版社也持續在出版鄭問的作品，不然太可惜了。」

莊永新表示，影片貼出後，許多漫畫家也反應常常被問到一樣的問題，甚至有香港的漫畫家也表示常遇到類似的狀況。台灣漫畫家61Chi也表示，近年常被問「漫畫家是畫貼圖的嗎」，只好頻頻解釋漫畫和貼圖是兩種不同的創作。

(中時)