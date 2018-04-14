全國首座「新住民語文教育資源中心」揭牌

新北市全國首座「新住民語文教育資源中心」今（14）日於新店區北新國小揭牌。（葉書宏翻攝）

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新北市全國首座「新住民語文教育資源中心」今（14）日於新店區北新國小揭牌。（葉書宏翻攝）
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新北市全國首座「新住民語文教育資源中心」今（14）日於新店區北新國小揭牌。（葉書宏翻攝）

新北市全國首座「新住民語文教育資源中心」今（14）日於新店區北新國小揭牌，新北市政府教育局長林奕華特地到場主持，象徵新住民語文學習邁入新的里程碑。

林奕華表示，本市新住民人口數近10萬人，新住民子女就讀國中小高達3萬3千多人，97年於教育局首創新住民文教輔導科，自成立以來，彙編多元文化教材、培訓母語師資、辦理東南亞語文競賽及新住民二代培力昂揚計畫等，均為全國創舉。

新北市推行新住民語文教學多年，因應自108學年度起新住民語文領域納入課綱，故積極培育7語教學支援人員，但他們多苦於尋覓補充學習的教材，因此新北市政府教育局規劃新住民語文教育資源中心，該中心結合「教師研習」、「研究發展」、「文化圖書」及「網路平台」等四大功能，以做為師資培訓及教學資源整合平台，提供新住民7語教學支援人員教學所需之圖書及網路資源，以利精進教學。

「新住民語文教育資源中心」提供新住民語文教師豐富的教學資源，設置書庫放置各項教學補充教材；一樓設有漂書站可以隨時取閱；二樓設國際文教中心，做為資料查詢、書籍借閱、教師社群研討等用途；三樓規劃語文學習教室，供選修新住民語文學生上課使用。

目前資源中心內有越印泰緬柬馬菲等7語之教材及圖書，部份圖書可以提供教支人員借閱，部份為館內參考書籍，而除實體的教材及圖書之外，亦與駐外館處合作於本府國際教育資訊網連結越南及印尼電子圖書等資料庫，使教學支援人員方便取得學習資源，以運用於教學，優化學生學習效能。

教育局表示，珍視新住民及其子女教育，新住民語文教育資源中心的成立，朝支持教師專業及分享教育資源的願景邁進，全方位協助學生瞭解及欣賞不同的語言與文化，創造新北成為多元友善的城市。

(中時)

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