蛙導楊仁賢十年動畫創作首曝光 如何締造千萬票房萌蛙大公開

2018年04月14日 21:22 中時 葉書宏

《蛙導的動畫旅程-十年創作展》展覽自即日起至107年5月27日。（葉書宏翻攝）

日本有旅蛙，台灣也有萌蛙！被好友齊柏林暱稱為「蛙導」的楊仁賢導演，投入動畫創作20餘年，這次他帶著最膾炙人口的《桃蛙源記》等4部動畫創作，即日起至5月27日在府中15展出，首次曝光上百張創作手稿，以及《桃蛙源記》主角公仔等，邀請民眾來一覽蛙導近十年的動畫創作旅程。

導演楊仁賢在高中畢業後進入當時國內最大動畫代工公司「宏廣」，參與多部迪士尼動畫的製作，但他不甘心只能為人作嫁，一頭栽入台灣少有人創作的3D立體動畫製作。十餘年的原創動畫之路，他堅持使用台灣本土元素，透過動畫呈現台灣的生態原貌，作品兼具人文與自然保育概念，極富教育寓意。

其中《桃蛙源記》更是台灣第一部自製3D動畫電影，以南投桃米村的黑蒙西氏小雨蛙為發想，參考了大量的資料與田野調查，耗時6年製作，故事講述自然環境受到破壞、生存條件緊縮下，人類與青蛙各自尋找心目中的桃花源故事。

該片在2016年於大陸上映，短短十幾天就破了6500萬票房，造成一股青蛙旋風，2017年完成的《花帔阿獺》則以金門特有的保育動物水獺為創作主角，結合金門可愛有趣人物個性，更邀請到前總統夫人周美青幫兩隻水獺主角中的「小金」配音。

楊仁賢表示，在台灣做動畫非常辛苦，但他一直始終如一堅持我的理想，｢蛙導」這個兩個字對我生命中有非常重要的意義，這是好朋友齊柏林給他的稱呼，他用鳥木看台灣、我用微觀說故事，一個在天上一個在地下，搭起了非常好的友誼。

楊仁賢說，這一路走來很艱辛，在創作《瑠公引水的故事》時剛好碰到父親過世，當時身上只剩一千多塊，全部是從零開始重整，但他的生長環境養成的毅力，必須比別人更努力學習，而從《桃蛙源記》到《花帔阿獺》又是另外一個層面，作品其實是一直在變。

楊仁賢導演在府中15新北市動畫故事館展出「蛙導的動畫旅程—十年創作展」，集結其與團隊2007年至2017年間的創作，包括2009年完成的《瑠公引水的故事》、《黑蒙》、《桃蛙源記》及《花帔阿獺》等4部作品，展出從未曝光的概念圖、角色設計、美術概念設定等上百張創作手稿。

此外，展場也佈置了一個小池塘，展示團隊將動畫中可愛逗趣的角色實體化所做的公仔原型（Prototype）。

《蛙導的動畫旅程-十年創作展》展覽自即日起至107年5月27日，4月28日也特別規劃了創作論壇，由楊仁賢導演主講，與《看見台灣》製片曾瓊瑤對談，分享邀請大家能夠走進展區認識動畫電影的製作過程。更多展覽訊息可至府中15官網http://www.fuzhong15.ntpc.gov.tw/或臉書查詢，或電洽2968-3600。

(中時)