好多外國人！德國每8個常住人口 就有一個是外國人

2018年04月14日 21:21 中時 季節

地球村的時代，許多國家的民眾或因為戰亂，或因為想賺錢，紛紛跑到外國去，導致如今每8個居住在德國的人口中，就有一個是外國人。

德國之聲13日報導指出，據德國聯邦統計局的統計，到2017年年底，僅外籍人就達到1060萬。外國人登記中心表示，這是自從1967年德國開始統計境內居住外國人口數目以來，最高的數字。

德國全境居住的人口也才8千2百多萬，換言之每8個人中，就有一個是沒有德國國籍的外國人。

自2009年以來，在德外國人人數持續上漲。其中主要原因是來自歐盟國家的外國移民人數，特別是自2004年以來來自歐盟擴大國家如波蘭、羅馬尼亞和保加利亞的的移民人數大幅度增加。2017年，來自這些國家的移民增加了43萬9000人。德國聯邦統計局公佈消息說：「從2007至2017年，擁有新的歐盟成員國國籍的外國人從最初的91萬9000人增加到2017年的260萬人。」

來自歐盟以外國家的移民去年反而減少，而在2016年，在德國新登記注冊的所謂來自第三國的外國人就達16萬3000人，而在此前的2016年曾高達66萬5000人。尤其是移民德國的敘利亞、伊拉克和阿富汗人明顯減少。

而德國境內居住的外國人當中，以土耳其人最多，其次是波蘭。

(中時)